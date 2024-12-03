黎智英自辯｜蘋果高層反對仍推一人一信運動　黎說：我係老闆

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（3日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第九天自辯。黎繼續就多篇提及他文章作出反駁，包括《文匯報》曾有文章指美國是黎的主子，黎否認說法，強調他只為自己的價值觀發聲。此外，黎亦提到他提出的「一人一信救香港」的運動，黎稱當時是想阻《國安法》實施。其律師不禁問，當時不但黃之鋒和李柱銘反對，甚至《蘋果日報》的高層亦不讚同，黎如何實施，黎回答說：「我係老闆」(I was the boss)。」



黎智英早上抵達法庭時被記者包圍拍照，惟其時他未戴口罩。（盧翊銘攝）

文匯報指黎認反政府事件是為美國打仗

黎智英今早作供時，講及2020年9月和警員進行錄影會面，警員向他展示《文匯報》的報道。該報道於2019年10月15日刊登，內文稱：「黎智英接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的《六十分鐘時事雜誌》訪問時稱，港人在港英時期培養出『與西方一樣的價值觀』，如法治、自由市場、財產權等，是中國『沒有的』，揚言中國是想奪走港人的『自由』，形容這是『中美新冷戰』的第一場仗，變相承認香港的反政府事件是『為美國打仗』，『我們要抗爭，否則只會一無所有。』他並聲言，自己會『負起抗爭的責任』，並對年輕人站出來『抗爭」覺得『感動』。」

否認視美國為主子 為追求的價值觀發聲

黎指出文中指：「變相承認香港的反政府事件是『為美國打仗』」的說法並不正碓，強調事件和美國無關，非為美國打仗，香港人是為自己抗爭。法官李運騰則指，黎曾在和保衛民主基金會的訪談中說：「we're fighting your war in your enemy camp」(我們在你的敵對陣營中，為你打仗)。黎稱只是比喻，指香港人爭取的，正是和西方共同持有的價值觀。

此外，黎又不同意文中指他說：「為其美國主子說話」，黎強調他是為追求的價值觀發聲，黎又否認視美國為主子。

黎智英在2020年曾接受多間外媒訪問。（FOX Business）

黎曾提中國經濟崩潰 但未聽過支爆

法官李素蘭則問及，昨日證供中提及一篇由黎撰寫的文章〈There’s Hope for Freedom, Even in China〉，文中使用「China’s economy implodes」(中國經濟崩潰)。黎指該文提到，若中國經濟崩潰，共產黨的合法性亦會隨之失去。而習近平需為此負責，亦要下台。

法官李素蘭續指，該文於2019年9月刊登，根據黎的證供，他於2020年1月在台灣見劉祖迪廸時，才從劉的口中首次聽到「支爆」一詞。黎解釋劉當時用「支爆」一詞，並指「支」、「支那」是一個舊式的用詞；黎的代表大狀關文渭亦補充，「支那」是一個帶有貶義的說法。法官杜麗冰問，黎的意思是當時未聽過「支爆」，但不是沒有聽過「China’s economy implodes」，黎同意。

黎智英重申，「支爆」是劉祖廸提出的主張。（資料圖片/路透社）

黎稱看報後覺國安法會凌駕基本法

黎的律師問到黎於2020年5月21日向時任《蘋果》副社長陳沛敏發訊息「仆街打到嚟喇！」黎解釋當時已確定將頒布《國安法》，當時沒有講述《國安法》的實體內容，但黎稱當時聽聞該法會很嚴苛。辯方繼而展示黎向為他管理Twitter帳戶的李兆富發訊息，形容《國安法》會凌駕《基本法》，損害香港的法治和自由。黎指這些都是看過報道後他所得到的印象。

用陳的建議選用配圖

此外，陳沛敏於同月23日向黎發訊息，包括「賣港賊，制裁名單？」和「張相和唐英年的發言 disgusted many Hong Kong people（令許多港人反感）」等，黎其後在Twitter發相關帖文，並配上相關新聞圖片及英文配字：「美國政府應否將這些人加入制裁名單？#馬格尼斯基法案」。

黎稱他因接納陳的建議，所以在帖文寫上該些配字，因圖片中的人壓制香港人的自由。至於「#馬格尼斯基法案」則是李兆富加上。黎不知道它的具體意思，但從字面看來，是涉及制裁。

2020年5月，蘋果日報發起一人一信救香港。（網上圖片）

提一人一信計劃想阻頒布國安法

黎又提及他提出的「一人一信救香港」運動，其律師並展示《蘋果》於同月24日的頭版宣傳。黎指該運動是想阻止頒布《國安法》，因為它會損害香港。黃之鋒則在Facebook帖文形容，該運動：「睇到真係覺得有啲骨痹同埋肉麻」。黃在帖文稱：「冇理由叫人哋國家嘅總統SaveHK」，黎稱不同意黃的說法。

發起運動因我係老闆

黎指，除了黃之鋒和李柱銘不同意外，陳沛敏和時任壹傳媒行政總裁張劍虹亦反對。其律師問，在陳和張都反對下，黎如何發起該運動。黎說：「我係老闆」(I was the boss)。」又指，該運動不是他的主意，應該是前蘋果動新聞平台總監張志偉提出。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英就《蘋果日報》運作的說法

黎智英案控方案情撮要

1. 控方開案陳詞撮要

2. 蘋果日報高層證供

3. 李宇軒與陳梓華證供