黎智英自辯｜認想中國被制裁　覺得這是唯一阻國安法實施的方法

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案,今(29日)在西九龍裁判法院(暫代高等法院)續審,黎智英下午繼續第七天自辯。黎講及《國安法》實施前,他與從犯證人陳梓華在WhatsApp的討論,黎曾表示希望時任美國總統特朗普會有更嚴厲制裁。黎稱他指的「嚴厲」,是指對中國造成更大傷害,他稱當時認為這是唯一可阻止《國安法》在港實施的方法,因此希望特朗普制裁中國。



此外,黎亦提及與陳最後一次會面的經過,黎稱他曾提及「攬炒巴」劉祖廸非「有效的」領袖,因為手足都在前線,劉卻身處倫敦。



國安法前曾與陳討論

黎智英講及2020年5月於WhatsApp和陳梓華討論即將公布的《國安法》。陳稱:「事情至今,已經難以逆轉形勢。我哋唯一擔心是你與Martin及你們家人的自身安全。萬事請以自身安全與事業存續為首要考慮。」和「國安法主要針對境外內勇武人士,港獨份子及煽惑群眾人士,你務必謹慎。」

曾言爭取自由就要準備爭取至最後一刻

黎則回覆:「不必擔心個人安危,一旦站出來爭取自由,便有準備爭取至最後一刻。我們或不能勝出,但必須堅持Let’s not worry about personal security. Once came out to join the fight for freedom one is prepared to fight to the last. We may not win but must persist.」。

國安法實施後仍堅持留港面對

辯方律師問黎,《國安法》在港實施後,是否仍然抱有這個想法,黎同意,但補充會根據法律而改變。法官李運騰問,在《國安法》實施後,是否仍堅持所做的事,黎回應會堅持留在香港,並面對它。

認為制裁可令中國政府重新考慮

其後,兩人再討論《國安法》,黎智英在訊息稱「More draconian sanctions are coming from Trump hopefully this weekend」(希望在本周末,特朗普會有更嚴厲制裁)。黎稱他希望特朗普透過制裁,阻止《國安法》在港實施。被問及制裁的對象,黎回應指是中國政府。他認為制裁是唯一可阻止《國安法》在港實施的方法,令中國政府重新考慮。

承認希望制裁會發生

被問及「嚴厲」(draconian)是什麼意思,黎回應是對中國造成更大傷害。法官李運騰問,黎是否希望制裁會發生,黎稱是。李官續問,黎是否希望制裁及早發生,黎同意。

陳擔心被記者發從後門進入

黎智英亦講及於2020年6月16日,在蘋果大樓和陳梓華第六次見面,也是兩人最後一次見面。陳早前供稱,黎擔心被發現與年輕抗爭者有聯繫,或令陳的身份曝光,著陳從後門進入大樓,黎指是陳擔心被記者發現,包括《蘋果》的記者,才會從後門進入。

認為攬炒巴不是有效的領袖

黎續指,陳在見面時講及「攬炒巴」劉祖迪在倫敦遇襲,懷疑是中國政府所為,黎回應指這不是中國政府做事的方式,認為劉是遇劫。他又形容,劉不是「有效的」領袖,其他手足在前線,他卻身處倫敦。

當時認為中國不會想摧毀香港

根據陳的證供,兩人當時討論《國安法》、《蘋果》等,黎並認為《國安法》「雷聲大,雨點小」。黎稱他或講過「雷聲大,雨點小」,又指他當時確抱有此想法,認為中國不會想摧毀香港。陳亦指:「會諗吓有啲乜嘢可以幫到啲年青人,佢已經同美國嗰邊傾緊。」黎否認講過這番話。

形容初選是壓性勝利

辯方繼而展示陳於同年7月中,在應用程式Signal發訊息感謝黎為民主派初選「所作的一切」,黎回應是奇蹟。黎重申他沒有參與初選,陳應是感謝有份宣傳初選的《蘋果》。黎又形容,初選是「壓倒性勝利」,法官李運騰提醒現時是講述初選,不是區議會選舉,黎回應初選有很多人參與。

指Mark Simon可自行動用數百萬元

辯方又展示陳的銀行月結單,顯示Mark Simon於2019年8月向陳轉帳3萬元。黎稱會把款項轉至Mark Simon的戶口,以方便Mark Simon處理黎的個人生意。黎相信該3萬元是他的錢,又指Mark Simon轉帳前不需要他批准。法官杜麗冰問,Mark Simon動用多少黎的款項,才需獲黎的批准,黎回應Mark Simon可自行動用數百萬元。

