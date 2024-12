黎智英自辯｜自認樂於助人　送陳梓華空殼公司只是小事一樁

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案,今(2日)在西九龍裁判法院(暫代高等法院)進入第100天的審訊,亦是黎智英的第八天自辯。他繼續講及與陳梓華關係,重申沒有給錢陳,他把空殼公司轉給陳,是因為他向來樂於助人,且這只是小事一樁。他又提及自2019年起在國際媒體所發表的多篇文章及訪問,其中一文曾提到:美國有核武,可以一分鐘毀滅他們。黎稱他所提的核武只是比喻,又稱只是他誇張的說法。至於Twitter的帖文,黎稱都是為他管理帳戶的人所發。黎又否認提倡中美貿易戰,他只是希望中國可以改變。



黎智英自辯時否曾曾給陳梓華金錢。(資料圖片)

否認曾給陳梓華報酬

黎智英先延續上周有關他與陳梓華關係的供詞,黎稱他沒有給過陳任何報酬,只認曾捐款14.4萬給陳做報紙展覽,他亦沒有要陳做過甚麼,只是曾叫陳叫勇武克制。

指陳從沒有告知成立流亡政府等事

對於陳及李宇軒曾提及的事情,包括李宇軒稱獲陳告知,陳帶領一「勇武隊」涉及大埔的槍擊事件,及陳梓華向李稱計劃成立流亡政府,以色列軍隊可以提供軍事訓練等,黎均稱陳從沒有向他提及。黎又稱沒有叫李宇軒與日本的議員聯絡。

黎智英指,陳梓華(圖)庭上提過的很多事,都不曾向他提及。(資料圖片)

黎智英稱,沒有叫李宇軒與日本的議員見面。(資料圖片)

自認樂於助人 轉公司給陳屬小事一樁

至於黎智英曾把旗下一間空殼離岸公司LACOCK Inc.,及相關銀行戶口全權轉讓予陳梓華,法官李運騰問黎為何會同意助手Mark Simon把這公司轉讓予陳,又問陳做生意遇困難與黎有什麼關係。黎稱他一向樂於助人,當時只想幫助陳梓華,他既認識陳,又曾拜托陳平息勇武派的暴力事件,向陳轉讓公司及銀行戶口,只是小事一樁。

黎指Twitter帖文由「利世民」所發

黎之後談及其Twitter帳戶帖文的內容,黎於2020年6月13日發帖文,提及多國領袖加入「IPAC」(對華政策跨國議會聯盟)應對中共,他感到鼓舞。黎指其帳戶由筆名「利世民」的專欄作家李兆富管理,帖文中的標籤「#Ipacglobal」亦由李加上,李為他工作多年,亦是其「徒弟」,知道黎想發表什麼內容。李起初會在出帖文前問黎,他多次不作修改後,李便自行出帖文。

此外,黎的帳戶於6月17日發帖指:《香港安全港法案》和《香港人民自由和選擇法案》對逆權運動有利。黎稱他從未聽過這兩個法案,帖文亦是由李發布。另黎的帳戶於7月22日轉發IPAC的帖文,黎指該帖文亦非由他轉發。

黎智英稱他Twitter帳戶是由他人管理及發帖。

國安法前各人都感到絕望 任何支持都有益

法官李運騰問黎,他在2020年5、6月時,即《國安法》生效前,尋求國際支持,以阻止《國安法》在港實施。黎在《國安法》生效後,是否仍然認為國際支持重要。黎說:「是。」又指當時仍然關心國際社會對《國安法》的反應,認為國際社會支持香港,可避免香港的自由被侵蝕。他又指當時各人都感到絶望,認為任何支持對香港都有益。

日經刊登文章只求政府聆聽市民

黎又談及其撰寫的文章和受訪內容。2019年6月7日,《日本經濟新聞》刊登黎的文章:「Hong Kong extradition plan threatens liberty, rule of law and business(香港逃犯條例計劃影響自由、法治及商業)」他指文中沒有提及制裁,甚至國際支持,只是要求政府耹聽市民訴求。

訪談提美國有核武可一分鐘消滅他們

另外,黎於同年7月10日,在美國的保衛民主基金會進行訪談時,提到美國手上的武器,是「道德權威」(moral authority),又稱:「This is something that America has to know, not only supporting us, but use your moral authority in this cold war to win this war in the beginning because they have nothing….. and you have the nuclear weapon. You can finish them in a minute」(這是美國需要的事,不單支持我們,同時在這場冷戰起初,使用你的道德權威,以獲得勝利,因為他們什麼也沒有...而你有核武,可以一分鐘內消滅他們)。

黎解釋提核武消滅只是誇張表達法

黎解釋核武只是一個比喻,所指的是「道德權威」,不是真正的核武,因當時特朗普的政府和中國已經正式形成冷戰,他所指的是兩國在價值觀上的角力。黎又否認這話是提倡和中國展開冷戰。法官杜麗冰問何謂「道德權威」?黎稱是為公平、公正和活在真相中等,這些都是中國所缺乏的。杜官續問「道德權威」如何可以在一分鐘內消滅中國,黎稱這只是他誇張的表達方法。

否認提倡中美貿易戰 但希望可能中國改變

另外,黎在9月30日在《華盛頓郵報》撰文,〈There’s Hope for Freedom, Even in China(這裡有自由的希望,即使在中國)〉。黎否認在提倡美國和中國發生貿易戰,但承認要求美國和中國交涉時,要顧及人權等價值。他認為這可以令中國改變,從而接受此等國際價值。

認想美國支持及為港人發聲

黎智英最後提到他在台灣節目「鄉民來衝康」中表示:「我們很想 CIA(中央情報局)、我很想美國影響我們。」黎稱他所指的「影響」是支持,即是為香港發聲、與中國交涉和讉責中國。當時有謠言指CIA指示香港人遊行,他因此在節目中提及CIA。

黎智英指國安法生效前,各人都感到絶望,他認為任何支持對香港都有益。。

4名被告:黎智英(76歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司,被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號:HCCC 51/2022

