黎智英自辯｜否認涉初選　未談國際線　李宇軒被捕始知李是何許人

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（29日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第七天自辯。黎繼續反駁從犯證人陳梓華的供詞，包括他沒有叫「攬炒巴」劉祖廸參選立法會，亦沒有與陳、劉及李宇軒等談國際線事，更稱在李宇軒被捕後才得知此人，黎更否認涉及初選。法官即指《蘋果日報》當時有很多初選的報道，並有份辦論壇。黎回應稱他只知有初選進行，但沒有為意參選者的事。



黎智英指陳梓華供稱與他談國際線的證供屬虛構。(路透社)

並非預期劉會領導勇武派

黎智英今早先延續昨日的話題，提到他想透過「攬炒巴」劉祖迪的影響力，令勇武派組成領導團隊，期望勇武派受到組織後，便會減少使用暴力，但黎稱，他不是預期劉領導勇武派。

否認曾叫劉參加立法會選舉

對於從犯證人陳梓華指黎在台北會面中，要求劉參加來屆立法會選舉。黎否認說法，並指劉居於倫敦，劉並透露他在當地從事和梁振英一樣的工作，即測量的工作。

否認曾與李宇軒及劉等通電話

黎續指，和劉祖廸、陳梓華在其台北陽明山的別墅見面後，劉先行離開，後來何俊仁等人到達，眾人繼續閒談。就陳供稱，他與劉祖廸在酒店跟李宇軒作視像會議後，曾再致電黎智英，並指黎認為李宇軒及劉祖廸應該打國際線，黎否認曾接過該電話。

黎智英指劉祖廸稱在倫敦居住，又自稱從事梁振英一樣的工作，即測量師。（路透社）

黎智英稱認為陳梓華有份舉辦及協調初選。(資料圖片)

黎稱不關注亦沒涉及初選

此外，陳於2020年2月向黎傳送訊息，列出陳不同意參與初選的「眾志聯盟」名單，包括朱凱廸、何桂藍、黃之鋒、張崑陽、羅冠聰及岑敖暉，指這7人不想被初選約束。黎稱他不關注初選，也沒有涉及初選。他沒有和陳梓華談及初選，認為陳或認為他關心此事，故向他傳送此訊息。

被官追問稱知當時正進行初選

法官李運騰指《蘋果日報》當時有很多初選的報道，亦有份協辦選舉論壇，黎解釋當時知道正在進行初選，只是沒有為意初選參選人所做何事。就他在訊息中回覆陳：「We’ve to work on them」(我們需處理他們)，黎庭上指「他們」，是指民主派。

黎智英否認涉及初選，亦不關注，只知道有初選進行。（資料圖片／歐嘉樂攝）

認為陳有份舉辦或協調初選

對於陳提出名單上的人，黎稱只認識黃之鋒和張崑陽，亦認識羅冠聰和岑敖暉，但不相熟，與羅及岑見面時會打招呼，至於何桂藍和朱凱迪，黎則不認識。黎重申他在2020年初沒有遊說他人參加「初選」，但認為陳有份舉辦或協調「初選」。

強調從沒與陳談及國際線

黎續透露，陳梓華曾經向黎的助手Mark Simon投訴，他未能開設銀行戶口。黎遂把其空殼公司「LACOCK」給予陳，因該公司已開設銀行戶口。至於公司戶口內的8萬元，黎指陳需要償還。就陳指，黎給予該空殼公司作為陳參選國際線的報酬。黎否認說法，並強調他從沒有和陳談及國際線，就陳聲稱把國際線的情況告知黎，包括透露李宇軒和劉祖迪參與美國線，黎指陳虛構證供。

黎又指至李宇軒在內地水域被捕，他才從新聞得知李此人。

黎智英稱，至李宇軒在內地水域被捕，才知他是誰。(影片截圖)

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英就《蘋果日報》運作的說法

黎智英案控方案情撮要

1. 控方開案陳詞撮要

2. 蘋果日報高層證供

3. 李宇軒與陳梓華證供