葉劉淑儀5180萬增購半山寶雲閣給女兒　以公司轉讓慳稅766萬元

行政會議召集人葉劉淑儀更新利益申報，最新買入一個「中西區住宅連車位」作自住。《香港01》翻查紀錄，葉劉淑儀新購入的是半山寶雲閣的一個單位，為現居所的同一幢。根據現時紀錄，葉太未有為該單位承按，換句話說屬一筆過付款。

葉劉淑儀對《香港01》記者表示，購入價為5180萬元，用作給女兒自住，以公司轉讓形式購入，承認節省了約766萬元稅項。持有該物業公司前唯一董事兼股東，為曾幫葉太辦活動的公關公司老闆鄭詩韻，但葉太表示不認識賣家。



行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀，新購入多一個半山寶雲閣的單位。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

3月新註冊公司間接持有 與女兒同為董事

根據行政會議個人利益登記冊，葉劉淑儀除了原有自住的中西區單位、荃灣的工商物業，她更新「以本港註冊公司名義間接擁有一個位於中西區的住宅單位連一個車位作自住用途」，該公司的名稱為「Magic Fiddle Limited」。

根據公司註冊處紀錄，Magic Fiddle今年3月成立，葉劉淑儀及其女兒葉榮欣擔任創辦成員和董事，而葉劉淑儀亦新出任「全威集團有限公司」（Allway Holdings Limtied）的董事。

葉劉淑儀原本持有一個半山寶雲閣單位自住，近日再購入多一個單位自住。（資料圖片 / 羅君豪攝）

5180萬再購入現居半山寶雲閣另一單位 慳稅766萬

全威集團持有半山寶雲閣的一個單位，與葉劉原本申報持有自住的單位為同一幢。由於葉劉淑儀以公司轉讓的形式購入單位，節省了15%的印花稅。

葉劉淑儀對《香港01》表示，單位購入價為5180萬元，用作給女兒自住。以轉讓公司購入，只需付0.2%稅，即10.36萬元，換言之節省了766萬元稅項等，葉太承認可以慳稅：「係慳啲稅，不過好多人都係咁做啦。」

持有寶雲閣單位公司的前唯一董事兼股東，為公關公司CEO鄭詩韻。圖為鄭詩韻與丈夫陳鴻業2023年5月出席活動。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

賣家公關公司稱辦參選特首大會 葉太：唔識佢㗎

全威集團的前唯一董事兼股東，為公關公司「天機亞太集團」的合夥人兼CEO鄭詩韻。2016年葉劉淑儀參選特首，宣布參選大會及「贏返香港」標誌，就是由鄭詩韻的公司Mazarine AsiaPacific （眾智亞洲）操刀，及後該公司與何超瓊的天機公關合併。

鄭詩韻2020年獲行政長官委任為輸入優秀人才及專才諮詢委員會成員，任期至2024年；她亦為海洋公園公司董事局前成員。

不過葉劉淑儀就說，不認識賣家：「我唔識，我冇乜留意係邊個，我唔識佢㗎，冇來往㗎。」

2016年12月，葉劉淑儀參選特首造勢大會，活動和口號標誌，由鄭詩韻的公關公司操刀。（資料圖片 / 余俊亮攝）

銀行最新估價 賬面蝕200萬

根據一間主要銀行周一（14日）估價，葉太新購入的單位最新估價為4,653萬元，惟該估價不包括車位，若假設車位價值約300萬元，葉太簽約至今，賬面損失約200多萬元，惟根據紀錄只能確定葉太於本年6月底支付尾數，但外間不能確定簽約時間。

行政會議更新利益申報，其中保安局局長鄧炳強，過去兩年均申報持有南區住宅供家庭成員居住，今年則申報沒有持有任何物業。翻查資料，鄧炳強的單位位於薄扶林置富花園，今年以作價約630萬元轉到親人名下。