7人在尖沙咀放題「殿大喜屋」用膳後不適　涉蝦及三文魚剌身等

尖沙咀放題「殿大喜屋」懷疑爆發食物中毒個案，涉及兩宗個案共7人，先後在殿大喜屋日本料理午膳後出現腹痛、腹瀉、嘔吐、發燒等病徵，初步顯示均曾進食過榴槤果蓉、蝦刺身及三文魚刺身。食安中心已指示有關處所暫停供應涉事食物及進行清洗消毒處所工作，及改善有關食物烹調流程和衞生等。



尖沙咀放題「殿大喜屋」懷疑爆發食物中毒個案，涉及兩宗個案共7人。（Openrice圖片）

兩批病人分別11.10及11.14光顧

衞生署衞生防護中心表示，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案，共涉及7人，均曾到尖沙咀放題餐廳、「殿大喜屋」日本料理午膳。

首宗個案涉及一男三女，年齡介乎26至28歲；他們在11月10日於尖沙咀的殿大喜屋日本料理午膳，約6.5至57小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。

第二宗個案涉及兩男一女，年齡介乎37至43歲；他們在11月14日於同一餐廳晚膳，約38至54小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及發燒等病徵。中心指7人中，其中3名受影響人士已求醫，全部無須入院。

衞生署衞生防護中心表示，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案，共涉及7人，均曾到尖沙咀放題餐廳、「殿大喜屋」日本料理午膳。（資料圖片

食安中心指示餐廳暫停供應涉事食物

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食同類食物，包括榴槤果蓉、蝦刺身及三文魚刺身。

食環署食安中心人員已到「殿大喜屋」視察，並抽取食物樣本作化驗，指示該餐廳暫停供應涉事食物及進行清洗消毒處所工作，改善有關食物烹調流程和衞生，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

防護中心及食安中心的調查仍然繼續，不排除個案會增加，防護中心呼籲曾於11月10日至14日到上述食肆進食有關食物的人士，如有不適，應盡快求醫。