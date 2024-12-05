拆局｜「羅淑佩現象」折射李家超「用人之道」和「用人之難」？

特首李家超以雷霆手段撒換兩名局長，震撼官場。記者會上，李家超多番避談兩位前局長的「死因」，郤透過稱讚兩位新局長表明了問責團隊的用人標準。當中具領導才能、有解說力和主動擔當，應是政治問責官員的基本要求。值得留意的是他稱讚兩位新局長有改革意識、以及認同和支持特首的施政理念，毋疑對問責團隊定下了新準則﹕必須配合中央要求，銳意改革。



羅淑佩由運輸署到房屋署的政績，顯然是李家超提出問責官員標準的例證。但政界郤留意到，羅淑佩升任房屋局常秘只有一年多，如今升任局長，連處理得如火如茶的公屋富戶政策亦要匆匆轉交下手。如果說今次果斷換人反映了特首不拘一格，銳意求變的「用人之道」，如坐直昇機的「羅淑佩現象」是否也反映了特區政府的「用人之難」？



左起：運輸及物流局局長陳美寶、特首李家超、文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（廖雁雄攝）

五個月前提問責團隊標準 李家超今天更具體列指標

政圈早有耳語林世雄、楊潤雄表現不佳，7月1日新政府上場兩周年前夕，更頻頻傳出政府要換人。李家超6月底接受傳媒訪問掃除揣測，表明司局長都符合要求，可以繼續留任，當時為問責官員提出三大標準。

第一，方向正唔正確；第二，速度不斷快；第三，大家一個團隊都希望呢架船一齊去呢個方向。 2024年6月22日 行政長官李家超

他當時亦指出，官員之間很難比較，因為每位官員的範疇都不一樣，每個政策基礎起點亦不一樣。

時隔5個多月，「標準」不可同日而語。隨著「雙雄」突然落馬，換上羅淑佩及陳美寶領軍文體旅局及運流局，李家超大讚兩人表現時，流露出對問責官員的最新標準。

兩位新任局長在我邀請時，表現出擔當、幹勁和熱誠，支持和擁抱我的施政理念。兩位新任局長有很好的領導才能，有很好的解說能力，也很主動。 2024年12月5日 行政長官李家超

除了這六項標準，亦有兩項準則。

她們有改革意識，認同和支持我的施政理念。 2024年12月5日 行政長官李家超

記者會上被問及是否楊潤雄及林世雄缺乏上述特質，李家超無正面回應。

羅淑佩（左）獲任命為文化體育及旅遊局局長（廖雁雄攝）

羅淑佩兩年內兩次「升官」頻調部門有原因

羅淑佩過去多年的政績，可謂為李家超訂立標準和準則的提供例證。她2020年至2023年出任運輸署署長期間，推行易通行，雖一開始出現混亂捱批，但羅淑佩仍難而上加強宣傳，接連見記者及接受訪問為易通行延期解說。她任內實施的三隧分流方案，有立法會議員亦大讚她出席會議時解說清晰，亦多次以運輸署署長身份向公眾介紹釋除疑慮。

到2023年8月起，羅淑佩出任房屋局常任秘書長兼房屋署署長期間，打擊濫用公屋有功，兩年間收回約5000個公屋單位，數量如同一個駿洋邨，成績更獲李家超寫入施政報告。

短時間任職三個部門、兩次「升官」，如今「再上一層樓」出任文體旅局局長，可見李家超對其能力的肯定。

雖則李家超任人唯賢的準則雖明確，但有政界中人認同「羅淑佩」類人才在港府不多，李家超提及的不少特質在官場亦少見，以楊潤雄「落馬」為例，分析其主要原因是欠缺主動性，令人覺得往往需要特首「點名」才「趕功課」；加上任內失誤多，例如美斯事件「甩轆」、「無Taylor Swift電話」等，令人感覺無心做。

至於林世雄，政界均認為他並無大錯失，估計「死因」是解說能力不足。綜合而言，他們認為政府官員並非「個個都唔掂」，但楊潤雄及林世雄則「明顯有短板」，很多失誤累積後，令各方感不滿。

李家超。（夏家朗攝）

我們損失了很多時間，所以我一直向大家說，我是追時間、追成績。我未來希望做大量工作，為市民服務，創造最大的經濟價值、社會效益。 2024年12月5日 行政長官李家超

有否檢視所有官員表現？ 特首﹕「好有信心團隊符合要求」

中央多次要求香港要改革，今屆政府未到屆中便換兩局長，時間亦較前兩任特首早，可見改善施政的迫切性。李家超明言要「追時間、追成績」，人材難求，換人之後，還得倚靠「留下來的人」做出成績。

記者會上，有記者便直接問李家超除楊潤雄和林世雄外，有沒有檢視全體官員表現，特別是有否指示財金官員「要做好啲」。 李家超回應說今次換人之後「好有信心，我的團隊符合我的要求」，似是派了定心丸，換人行動到此為止。

但部分資深政界人士郤有不同看法。全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時便估計，日後應該會不時出現管治班子換人情況，原因包括「提升政府管治權威，更好落實政綱，亦都令到其他管治班子成員更努力工作」。