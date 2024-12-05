羅淑佩、陳美寶由常秘「升級」做局長 人工跳升逾3萬元
撰文：文維廣
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文化體育及旅遊局局長楊潤雄及運輸及物流局局長林世雄遭免職，由房屋局常秘羅淑佩及運流局常秘陳美寶接任。陳美寶及羅淑佩原本所屬的常任秘書長職級，薪金屬首長級薪級表第8點（D8），月薪為320,590元至330,115元。升任局長後，每月薪酬為$362,500，料升逾3萬元。
陳美寶、羅淑佩一年加兩次人工
根據首長級薪級表，陳美寶及羅淑佩原先職位，即常任秘書長屬首長級薪級表第8點（D8）。本年通過公務員調薪高中低級劃一調薪3％ 薪金追溯至4月1日起，D8級每月薪酬由311,250元至320,500元，升至320,590元至330,115元。
如今，陳美寶、羅淑佩兩位常秘獲任命為局長，每月薪酬將升至362,500元，換言之將會「加人工」32385元至41910元不等。
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