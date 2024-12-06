彩虹邨華富邨重建｜特色小店獲特設招標保情懷　何謂特色會問街坊

房委會今日（6日）宣布彩虹邨重建計劃第1期的清拆與遷置安排，涉及碧海樓、金碧樓和丹鳳樓三座樓宇。受影響的約1,970名租戶將獲得約52個月的通知期，直至2029年4月完成清空。



房屋署消息人士指，房委會將採取特設招標安排，讓區內特色商戶有機會在新商業單位中繼續經營。中標商戶將獲得三個月的免租期。至於何謂特色小店，消息人士表示當局「唔自己決定晒」，會透過社區參與工作坊收集居民意見，並會考慮商戶意願。安排同樣適用於受華富邨重建影響的商戶。

華富邨分5期落成，華富（一）邨於1967年11月至1969年2月分階段落成，華富（二）邨則於1970-71年分階段落成；華翠樓及華景樓則於1978年加建。在1980至1981年度高峰時，華富邨共有51,739人居住。（資料圖片/廖雁雄攝）

消息人士又指，不會為特色小店設立硬指標，如營業年期，客量等。不過，商戶只有一次機會參與特設招標安排。如招標安排反應良好，不排除在未來的重建項目中繼續設立特設招標安排。

重建計劃還將考慮保留舊邨的設計元素。對於會否保留邨內特色「打卡點」如球場等，消息人士表示設計需時約2至3年，現時「言之尚早」。不過，新彩虹邨仍會保留彩虹外牆設計。

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受影響住戶可選擇遷往新美東邨的約2,450個新單位，預計於2028至2029年開始入伙。若有需求，住戶也可選擇其他地區的翻新公屋單位。而受第一期重建影響的長者，如想遷往第二、三期，可申請邨內調遷。

受影響住戶將獲發搬遷津貼，金額根據家庭人數而異，一人租戶可獲10,030元、2至3人租戶可獲17,300元、4至5人租戶可獲24,570元，而6人或以上租戶則可獲31,910元。單身人士及二人家庭住戶如不接受公屋安置，可獲一筆過特惠金，金額分別為78,820元及96,050元。此外，房委會將成立社區服務隊，協助住戶適應新環境，並確保與住戶保持良好的溝通。

房委會消息人士指，彩虹交通交匯處長期擠塞，基於區議會的意見，將優化交通配套。為改善彩虹交匯處交通問題，重建分三期將屋邨界線後移，騰出部分現時彩虹邨用地，配合政府進行交通改道安排，如擴闊道路，增加行車線及加建巴士停車灣（Bus lay-by)等，旨在減少交通擠塞。

房屋署消息人士透露，彩虹邨內兩所中學將會繼續運作，至於中華基督教會基華小學則會受重建影響，當局已與教育局商討，預計基華小學可原區安置。