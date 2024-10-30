彩虹邨重建｜60年鐘錶店將一同消失 90歲老闆：做唔做都冇所謂啦
撰文：洪戩昊
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房屋署今午（30日）向黃大仙區議會提交彩虹邨重建項目的「清拆及遷置」建議方案，首期清拆項目預計於2028年展開，意味樓齡60年的彩虹邨將成歷史，一間60年老店亦很大機會一同消失；居民對重建持不同取態，但紛紛表示關注安置安排。
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重建帶走的除了陳舊的建築外，還有許多回憶。扎根彩虹邨60年的「李應記鐘錶行」的90歲老闆李先生表示，老店將很大可能會隨彩虹邨消失，「照計嚟講就未必喺第度再開喇。我年紀咁大，做與唔做都冇乜關係啦。」
經歷60個寒暑，李先生指這裏「乜嘢回憶都有」。被問及會否覺得不捨時，李先生斬釘截鐵地說：「梗係會啦，咁難得先有間舖頭。」
在彩虹邨住了7年的林小姐則表示反對重建，因為她覺得樓宇其實不是很殘舊，而且舊樓有其好處，「舊樓環境闊落啲，重建完之後實用面積應該會低咗。」她亦對安置問題表示關注，「最關注係會唔會派返差唔多大細嘅單位畀我哋，地理位置只要唔係太離譜就得。」
胡婆婆同樣表示反對重建，因為不想搬走，「直頭唔捨得，街坊、隔籬鄰舍統統都唔捨得，個個都好好。重建嘅話東一户、西一户，冇晒啲朋友啦。」遷置方案提出，將約三分之一的受影響住户遷至黃大仙新美東邨，胡婆婆表示此安排也方便，但比不上彩虹邨，「呢邊搭車、飲茶同去街市都近。」
而謝先生則表示贊成重建，因為彩虹邨樓齡太老，「重建係好事嚟嘅，都幾十年啦，應該要跟上社會發展。」他亦對遷置方案表示滿意：「都可以吖，只要唔好太遠就可以。」
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