政府調查：市民口腔健康持續改善20年　40%成人牙齦出血

衞生署今日（6日）發表《2021年口腔健康調查報告》，調查發現香港市民的口腔健康狀況從2001年至今持續改善，5歲兒童的刷牙率上升；不過，大約三分之的成年人患有未經治療的蛀牙，亦有40%的成年人有牙齦出血問題。署方建議市民定期接受牙科評估，有助建立口腔自理和及早識別牙科疾病。



衞生署學童牙科保健服務為全港小學生提供基本牙齒及口腔健康護理。（資料圖片）

今次報告的調查對象共約7100人，來自5個人口組別，包括5歲兒童、12歲青少年、35至44歲成年人、65至74歲非居於院舍長者，以及65歲或以上在日常生活中缺乏自我照顧能力並使用社會福利署長期護理服務的長者。受到新冠疫情影響，衛生署稱口腔健康調查的實地工作整體延遲至2023年12月才完成。

調查發現，香港巿民的口腔健康狀況從2001年至今的20年間持續改善，成年人及長者組別中的蛀牙比率保持穩定大，大約三分之一的成年人和近一半的非居於院舍長者患有未經治療的蛀牙。

約4成5歲童有未經治療蛀牙

而5歲和12歲組別則有明顯跌幅，比率分別由2011年的50.7%和22.6%，下降至2021年的41.6%和16.3%。至於缺牙情況，65至74歲非居於院舍長者的無牙比率從2011年的5.6%下跌至2021年的0.9%，同期同組別的牙齒數目則由19.3顆上升至22.8顆。

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57%成年人、70%長者患牙周病

至於家居口腔護理方面，調查結果顯示，5歲兒童每天刷牙兩次或以上的比率有所增加，由2011年的74.5%上升至2021年的77.9%，當中大部份人均有使用牙膏，並在家長協助下刷牙。

調查亦提及牙周狀況仍然令人關注，約40%的成年人和非居於院舍長者有一半或以上的牙齒出現牙齦出血，報告提及，雖然有關比率已比十年前下降約50%，但57%成年人和70%非居於院舍長者都有牙周袋，該比率較2011年的40%成年人及60%非居於院舍長者高。上述兩個年齡組別人士的牙周袋通常位於臼齒，反映組別人士缺乏能有效預防牙周病的清除牙菌膜技巧。

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此外，成年人和非居於院舍長者不普遍使用專業牙科護理服務，只有57.3%的成年人及33.4%非居於院舍長者有口腔檢查的習慣，時間和費用是他們尋求牙科護理的最大障礙

調查發現，延誤做牙科護理及進食零食的次數增加，均會令口腔疾病日趨惡化，引致更多不適，或需接受更複雜及昂貴的治療，而定期接受的專業指導及個別風險評估，有助建立目標性的口腔自理和及早識別引致牙患的潛在風險。

《2021年口腔健康調查報告》詳情。（衛生署提供）

調查亦提到學前兒童普遍沒有口腔檢查的習慣，報告中有高達39.2%的五歲兒童有未經治療的蛀壞乳齒，而有相當比例的家長錯誤判斷子女的口腔健康狀況。

另一方面，當小學生合資格參加學童牙科保健服務並每年接受牙科檢查後，其口腔健康有明顯改善，12歲青少年組別平均只有0.24顆牙齒曾出現蛀牙，屬於極低水平。