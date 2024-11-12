口腔反映你是否患癌！醫生揭口腔內4大異常　後生仔生痱滋勿輕視

後生仔愛食辛辣食物，加上睡眠不足，口腔內難免生痱滋，不過有時大病都會反映在一些小病痛中。台灣醫師黃軒就曾在其FB專頁揭在口腔內4種異常不能忽視，因為隨時是癌症先兆！



《金秘書為何那樣》劇照

早前台灣醫師黃軒就曾在其FB專頁以「你有癌，口腔先知道」為題撰寫長文。他表示，其實癌症發生前多半有一些徵兆，例如口腔內出現的4個警訊，可能就和癌症有關。提早警覺潛在的癌症風險，進而改善治療效果。

1. 口腔反覆發生潰瘍

有些人經常口腔潰瘍反覆發作，特別是因為作息不正常、經常熬夜、壓力大，或者飲食不健康，愛吃辛辣食物，這些生活狀況都會導致免疫力下降，讓身體容易上火。

黃醫師說，這些不良生活習慣，確實是引發口腔潰瘍的重要原因之一。然而，如果平常生活作息規律、飲食也相對清淡，但還是反覆出現「爛口」，且用了藥物仍難以癒合，這可能是口腔癌的早期警訊，建議進行口腔黏膜檢查，以排除是否有口腔癌的可能。

外國有研究顯示，提供口腔黏膜檢查可有效降低4成口腔癌死亡率。根據台灣統計，每440名參加者中，即有1名為口腔癌，而其中口腔癌，早期個案可有8成的五年存活率，且只是小型手術，也不會造成臉部變形。

2. 口腔內反覆異味氣體

現實生活中，導致口臭的原因很多，例如口腔不清潔，食物殘渣在口腔中滋生細菌，或口腔菌群失調，細菌在牙齦、舌頭、牙縫中滋生等，都是引發口臭原因。

但是若有反覆酸臭味就要多加注意，因為有可能是胃食道逆流的徵兆。因為當胃酸逆流至食道，甚至達到口腔，會導致酸性氣味。這類患者經常會感到胃灼熱和食道不適，長期酸逆流，還可能是胃的腫瘤或食道癌的風險。

因此，若口腔衛生做得很好但口仍經常有酸臭味，特別是有消化系統疾病風險的人，就要儘早前睇醫生找出原因，以便及早治療。

3. 口腔反覆出現囊腫

「口腔囊腫」即指口腔內出現不明包塊，可能是口腔感染、創傷、腫瘤，或者單純的頜骨囊腫等，都有可能在口腔的不同部位出現大小不一的囊腫，例如嘴唇、頰部、舌頭、牙齦等。

黃醫師說，雖然有些囊腫一開始很小不易被發現，但若囊腫短時間內迅速增大，就可能暗示著惡性病變的風險。這些腫塊伴隨疼痛、麻木或其他異常症狀，應及時就醫，以排除口腔癌、唾液腺癌或淋巴癌。

4. 口腔內反覆出現白斑/紅班

根據研究數據，白斑（白色斑點，或稱為白斑症）有大約0.1%至36%的機率發展為口腔癌，尤其是位於舌頭和口腔底部的白斑，發展成癌症的風險較高。紅斑（紅色斑點，或稱紅斑症）更是更嚴重的潛在癌症病變，有高達50%的病例，最終可能癌化成囗腔的鱗狀細胞癌。這些紅斑症，一般伴隨血管擴張，且容易出血，這也是其較高癌變風險的原因。

同場加映：口氣分5大類！爛水果味=血糖過高 醫生：一種臭是患癌先兆

同人傾偈最尷尬是有口臭，所以不少人隨身袋香口珠，以防跟男神女神接觸時，對方聞到臭味就印象分大減。不過口臭辟得一時唔辟得一世，若長期口臭就應該要正視問題。有台灣醫師就列出五種口臭類型，原來每種臭也代表不同病，大家要好好留意。點擊睇全文👉👉👉口氣分5大類！爛水果味=血糖過高 醫生：一種臭是患癌先兆