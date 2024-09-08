口乾症｜口乾舌燥怎麼辦？口水功能多預防蛀牙　謹記平日口腔保健

口乾會造成口水變少、變濃稠，除了會造成蛀牙、口腔黏膜傷口癒合變慢，嚴重者會有舌頭灼熱感，甚至出現念珠菌感染，不可不慎!因口腔或喉嚨乾燥不 適，不論平時或睡覺，都需時常額外補充水分，也對生活造成困擾。



台灣台北榮總家庭牙科吳詩韻主任表示，口乾的原因主要是系統性疾病與一些局部因子有關。系統性疾病包含乾燥症、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、硬皮症、糖尿病、病毒感染疾病、柏金遜症、上呼吸道感染和年長者等等而局部因子則是藥物、口呼吸、唾液腺問題、喝水量、抽煙等。

▼經常口渴，當心可能是這6種疾病造成（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 2

相關文章：口渴｜口乾舌燥因腎臟受損免疫系統失調？多喝多尿或這6種病先兆

口水的功能很多

首先是具有緩衝液的功能，能使嘴巴內的酸鹼值穩定，口水中也含有抗菌成分，可保護黏膜和牙齒的琺瑯質，預防蛀牙；口水也有保濕作用，幫助口腔黏膜傷口癒合，更可以潤滑食物，讓食物容易吞嚥；此外，唾液還含有消化酵素，可水解食物中的澱粉，也幫助感受食物的味道。

咀嚼香口膠可刺激唾液分泌

吳詩韻主任說明，對於口乾的治療，除了減少飲用刺激飲料，包括咖啡、濃茶或酒等，也可咀嚼口香糖刺激唾液分泌，或使用人工唾液及口腔保濕凝膠；如果已出現潰瘍，可以塗口內膏減緩發炎，但如果是口腔念珠菌感染，就必需就醫治療。

測試你有冇口乾症！（按圖看清👇👇👇）

+ 3

相關文章：口臭｜每日分泌唾液1公升口水太少致口臭？半個蘋果口部操去口氣

口腔保健平日要做好

吳詩韻主任也提醒 ，不可輕忽平時的口腔保健措施 。包括塗氟 、用含氟牙膏 、含氟漱口水可降低蛀牙率 ；用牙刷 、牙線或牙間刷 ，並定期就醫追蹤 ；如果有配戴活動假牙就要每日清潔，避免假牙成為細菌的温床造成感染，並且要多喝溫水，減少假牙與口腔組織摩擦造成的潰瘍。

免疫疾病會引起口乾症

台灣台北榮總過敏免疫風濕科陳明翰主任表示，若因免疫出現失調而產生的乾燥症，稱為修格連氏症候群 ，大約有高達三成的自體免疫疾病患者有此症候群 ，不只口乾 ，也會有眼睛乾 ，甚至過乾而有角膜潰瘍的問題 ，研究也顯示這些患者有更高的機會得到淋巴癌，早期診斷並評估疾病活性，制定良好的治療策略是很重要的。

相關文章：口腔健康｜不喝水易致口水分泌不足？唾液4大功能防口臭幫助消化👇👇👇

+ 4

口乾症會影響口腔健康與生活品質，台灣台北榮總設有乾燥症整合門診，由過敏免疫風濕科及牙科醫師提供諮詢與治療服務，幫助症狀改善，解決口內相關問題。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」