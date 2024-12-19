PANDA GO｜西九12.28上演熊貓煙火＋無人機　10分鐘免費睇

PANDA GO香港遊｜全港最大型的熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》將於12月起，輪流於香港4個熱門景點，包括星光大道、昂坪360、海洋公園、中山公園，屆時將免費展出2,500隻大熊貓雕塑。此外，12月28日更有熊貓主題的免費煙火無人機匯演！如果想與大熊貓打卡影相，就要留意以下活動內容、日期，及地點詳情啦！



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由創意品牌AllRightsReserved主辦「《PANDA GO！香港遊》」登陸香港！該團隊曾於2014年在成都製作巨型大熊貓永久戶外裝置，至今已成當地熱門地標；同年亦策劃了《1600熊貓香港遊•創意X保育展》，由香港出發並於全球多個城市巡迴展出。

香港首次煙火＋無人機匯演

除了有熊貓戶外裝置外，還有免費觀賞的煙火無人機匯演，於12月28日晚上8時15分，在西九文化區藝術公園舉行煙火無人機匯演，由1,000架無人機上演，屆時會有多款熊貓和香港特色的圖案展現，合共7幕。

第一幕為熊貓倒數；第二幕是熊貓為煙火無人機匯演揭開序幕；第三幕3D立體熊貓登場，伴隨著瀑布型煙火； 第四幕是香港專屬IP《熊貓香港親友會》與市民揮手；第五幕香港專屬IP《熊貓香港親友會》一家與市民揮手；第六幕也會伴隨瀑布型煙火。匯演將維持10分鐘。

《PANDA GO! 香港遊》無人機匯演

日期：12月28日

時間：20:15（歷時約10分鐘）

地點：西九文化區藝術公園 （建議觀賞位置及當日人潮管理措施將於稍後公佈）



設2500隻熊貓 6隻香港專屬熊貓角色

《PANDA GO！香港遊》展覽除了有多達2500隻熊貓外，團隊亦特別為香港額外設計了六款獨一無二、香港專屬的角色：《熊貓香港親友會》（Panda Friends & Family Hong Kong, PFF HK) ，這些角色造型均參考了香港六隻大熊貓，分別是盈盈、樂樂，以及新成員可可、安安、龍鳳胎「家姐」和「細佬」，並根據她們的外型特徵及性格，融入擬人化設計，非常有心思！

另外，《PANDA GO！香港遊》亦特別邀請了11位來自不同界別的名人，創作獨一無二的特別版熊貓作品，當中包括身兼音樂人、藝術家、製作人及服裝設計師多重身份的Pharrell Williams、著名演員兼導演黃渤、模特兒兼演員杜鵑，以及創作LABUBU的藝術家龍家昇等知名創作者，到時大部分特別版大熊貓雕塑亦將於網上作慈善售賣。

《PANDA GO！香港遊》活動詳情及交通：

2500隻大熊貓將在12月起，於香港展開4場公眾展覽，而首站會在星光大道舉行，有興趣的朋友切勿錯過！

《PANDA GO！香港遊》展覽將於星光大道作為首站。（ARR）

第1站：星光大道

日期：12月7至8日



第2站：昂坪360

日期：12月14至15日



第3站：海洋公園

日期：12月21至22日



第4站：中山公園

日期：12月25至26日



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