HELLO PANDAS熊貓駕到｜戶外嘉年華尖咀免費入場+日期地點一文看

撰文：程朗天
出版：更新：

HELLO PANDAS｜熊貓駕到｜熊貓熱潮停不了！大熊貓主題「HELLO PANDAS 熊貓駕到」户外嘉年華，將於12月11日至21日在香港文化中心露天廣場舉行，有市集有熊貓藝術裝置，而且費用全免！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Trip.com優惠碼2024｜無門檻5%折扣！任何酒店都用得！附教學Klook優惠碼2024｜12月獨家最新Promo Code+信用卡優惠碼Agoda優惠碼2024｜訂酒店7折起＋信用卡折扣碼｜日韓泰都得Booking.com優惠碼2024｜12月最新本地、全球酒店85折Expedia優惠碼2024｜獨家精選酒店折扣優惠｜附教學

HELLO PANDAS熊貓駕到｜市集、打卡、展覽

「HELLO PANDAS 熊貓駕到」户外嘉年華會有不同形式讓市民對熊貓加深認識，屆時會展示不同大熊貓形象，包括在港的「安安」和「可可」，還有國內的「花花」和「福寶」等，適合一家人參與。活動由中旅集團、民建聯和香港中國企業協會共同籌辦，活動內容十分豐富，除有市集、藝術裝置打卡外，還有科普展覽和論壇等等。

（HELLO PANDAS網站截圖）
文體旅局與社會各界及旅遊業界合作，推出多項宣傳項目，主要活動包括以大熊貓為主題的「HELLO PANDAS 熊貓駕到」户外嘉年華。（楊子豐攝）

HELLO PANDAS熊貓駕到｜一連11日每日送出2,000份禮品

據說次活動還包括於尖沙咀海傍展出一個高10米的水上巨型大熊貓氣模藝術裝置！即睇活動日期及地點！

日期：12月11至21日
時間：上午10時至下午9時
地點：香港文化中心露天廣場
＊每日送出2,000份禮品（數量有限，先到先得，送完即止）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳酒店情侶必住8間｜求婚/紀念日/慶祝生日　270度海景人均$432深圳酒店有免費巴士5間｜往返萬象天地／東部華僑城／人均$307深圳酒店｜南澳山海原著海景民宿實況　美如仙境免費早餐網民勁讚深圳酒店高CP推介：洲際有無邊際泳池　鹽田凱悅體驗「雲端住宿」深圳酒店推介｜龍華區酒店人均$120起！鄰近壹方天地網民讚CP值高
食玩買情報
拍拖好去處
聖誕節好去處
大熊貓