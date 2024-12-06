HELLO PANDAS熊貓駕到｜戶外嘉年華尖咀免費入場+日期地點一文看
撰文：程朗天
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HELLO PANDAS｜熊貓駕到｜熊貓熱潮停不了！大熊貓主題「HELLO PANDAS 熊貓駕到」户外嘉年華，將於12月11日至21日在香港文化中心露天廣場舉行，有市集有熊貓藝術裝置，而且費用全免！
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HELLO PANDAS熊貓駕到｜市集、打卡、展覽
「HELLO PANDAS 熊貓駕到」户外嘉年華會有不同形式讓市民對熊貓加深認識，屆時會展示不同大熊貓形象，包括在港的「安安」和「可可」，還有國內的「花花」和「福寶」等，適合一家人參與。活動由中旅集團、民建聯和香港中國企業協會共同籌辦，活動內容十分豐富，除有市集、藝術裝置打卡外，還有科普展覽和論壇等等。
HELLO PANDAS熊貓駕到｜一連11日每日送出2,000份禮品
據說次活動還包括於尖沙咀海傍展出一個高10米的水上巨型大熊貓氣模藝術裝置！即睇活動日期及地點！
日期：12月11至21日
時間：上午10時至下午9時
地點：香港文化中心露天廣場
＊每日送出2,000份禮品（數量有限，先到先得，送完即止）
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