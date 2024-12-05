羅淑佩｜解決劏房她有份　見《香港01》劣質劏房報道稱心悒｜專訪

國務院今日（5日）根據行政長官李家超建議，任命羅淑佩為文化體育及旅遊局局長，免去楊潤雄職位。羅淑佩今日以新任局長身份見傳媒時指在多年政務主任工作下，每幾年便要換崗位、接手全新範疇工作，故要以最快速度去上手及發揮功用。

羅淑佩是於去年8月起出任房屋局常任秘書長兼房屋署署長，她今年8月以房屋署署長接受《香港01》專訪時，看過《香港01》天台屋閣仔「站不直的家」、上下劏成兩層的「複式」單位報道的相片，當時作為「解決劏房問題」工作組一員，不禁說感到「心悒」，直指「係一啲好唔應該喺香港會出現嘅居住環境」，明言是當局要處理的劣質劏房。



羅淑佩專訪系列・三



羅淑佩在翻看《香港01》劏房系列報道相片。（廖雁雄攝）

行政長官在2024年《施政報告》中宣布以立法方式制訂住宅樓宇分間單位的出租制度，合標單位將名為「簡樸房」，「簡樸房」的由來，是李家超在去年10月施政報告提出成立工作組解決劏房問題，並訂出最低居住標準提出建議。

工作組成立後，《香港01》隨社工到訪多個劏房，見過複式天台屋閣仔，上層住人、下層共用廚廁，在屋內站不直；也見到有上下劏成兩層的「複式」單位，樓底約1.8米高，鼠患嚴重；還有設開放式廁所、不足40平方呎的劏房。

房屋署署長是工作組一員，羅淑佩今年8月專訪時稱，曾經到訪過不同劏房，她指工作組處理時，也有委託顧問搜集資料，但見到這些單位的相片，仍不禁感到心悒，直指「係一啲好唔應該喺香港會出現嘅居住環境」，明言這些正是當局要處理的劣質劏房。

你頭先畀我睇嗰啲相，其實當然係一些好不應該喺香港會出現嘅一啲居住環境，當然我哋係處理嘅就係呢啲劣質劏房。但係你話其他分間單位，佢係咪全部都係咁樣，我又覺得都未必係咁樣。 房屋署署長羅淑佩

房屋署署長羅淑佩看《香港01》劏房系列報道相片。（馬楚烽攝）

僭建、不合法住人居所不應存在 未來縱使符合標準仍屬不合規

羅淑佩也不忘補充，並非所有分間單位都如相中劏房般惡劣。事實上，劏房有很多種，但針對一些涉僭建、本來就不合法的，例如天台屋、寮屋劏房、工廈劏房，羅淑佩就表明，這些地方本來就不應該住人，即使工作組未交報告、未有劏房規管，也不應該存在，執法部門在資源許可情況下會執法。

即使未來有劏房最低居住標準，涉僭建、或不合法作為住宅的劏房，縱使改善到合乎標準，都不會變成合規，「符合到我哋劏房嘅條件都好，如果佢本來就唔應該咁樣分間、或者佢係唔合法嘅，佢都唔會因為符合到我嘅條件，變成合法。」

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最低居住標準會照顧社會期望 企不直不能接受

問到《香港01》報道中的三間劣質劏房，撇除涉僭建，在未來的最低居住標準下，有無可能繼續存在，羅淑佩說：「如果腰都要屈住、企都企唔直，我話畀你聽，我個標準係可以容許企都企唔直，要爬嘅，你都會覺得『吓！你哋做咗10個月，做咗啲咁嘅諗法?』。」

我諗個社會其實都會有一定嘅期望，我們亦都理解呢啲期望，所以我們係考慮最終標準嘅時候，就一定會照顧呢啲想法。我哋𠵱家講緊處理劣質劏房、不適切居所，我諗大家睇嘅時候都會知道邊啲係劣質、邊啲係不適切。 房屋署署長羅淑佩

月內交報告 各方意見有共通點 如獨立廁所、門要防火

工作組月內要向特首交報告，當局早前透露最低面積約7至10平方米，亦會考慮高度限制、通風及衞生環境條件等，羅淑佩形容現時屬最後衝線的時間，工作組仍在敲定具體建議。

她續指，當局以往分享的是工作組與政黨、關注團體、學者、專業團體等見面交流、收過不少建議書後，從各方提議中發現的一些共通點，例如要求有獨立廁所、門要有一定防火能力等基於衛生及安全的要求，「我諗之前提嘅好多係大家提議裡面一啲共同嘅，我哋就會highlight（突出）出嚟畀大家聽。」

有些劏質劏房室內的廁所是「開放式」，無門做阻隔，無遮無掩正對床頭。（資料圖片/盧翊銘攝）

訂標準須以避免有人流離失所為前設 太空艙料續由民政管

就著面積、窗戶要求，則有不同說法及傾向，她也說，工作組亦要考慮樓宇具體情況，「因為我諗有一樣嘢我哋由頭都尾都講，唔會因為我哋去做劏房規管、劣質劏房規管，會令有人因此而流離失所，我哋都要係呢個前設去考慮最後建議咩出嚟。」

會否設登記制度、怎樣凍結劏房、或是否有過渡期讓業主改善劏房，羅淑佩說，工作組會全方位去想每一方面，再提出正式建議，「當然喇，我哋諗咗出嚟，可能都仲需要同大家討論嘅，但係起碼我哋已經有我哋建議嘅大綱。」

至於《香港01》早前報道過的太空艙，她指這種床位公寓有法例規管，民政事務總署一直有處理，有需要會執法，相信未來規管，主力仍會由民政事務總署去做。

《香港01》早前報道過的太空艙。（資料圖片）

形容今屆政府夠膽處理劏房問題 全因一份「底氣」

劏房問題屬錯綜複雜，是「老大難」問題，羅淑佩也說有人會問她「點解今屆政府咁夠膽？」，她直言本屆政府夠膽做，全因一份「底氣」，「其實我哋已經有足夠土地，可以去滿足未來十年三十萬八千嘅公營房屋住屋需求，計算時都包埋住喺不適切居所居住人士、佢嘅嘅居住需要。」

有呢啲房屋，而我哋都有足夠土地去起呢啲房屋，未來10年可以處理，我哋先至拍拍心口，好，我哋處理呢個老大難問題。 房屋署署長羅淑佩

劏房問題難解決，羅淑佩說，今屆政府夠膽做，全因未來十年，香港有足夠土地滿足公營住屋需求。（廖雁雄攝）

建屋要過程 簡約公屋、過渡性房屋有助逐步解決問題

但羅淑佩都表明，建屋非「變魔術」，需要過程，未來十年建屋量「頭輕尾重」，其中三分之二會在後五年落成，現時當局要做的是制止有新增的劣質劏房出現，然後逐步取締現有的劣質劏房，逐步安置劏房戶上樓。

我哋要做嘅係首先唔好再有新增嘅劣質劏房，然後現成嘅、現行已經有劣質嘅，我們就一步一步去取締，然後一步一步的安置上樓。 房屋署署長羅淑佩

她也提到，未來共會有3萬個簡約公屋單位落成，連同2.1萬個過渡性房屋單位，這5萬多單位能為當局提供即時幫助，「未必即時畀劏房戶去住入嚟，因為我哋嘅執法而去住入嚟，而係佢喺呢個時候，如果佢譬如係排緊公屋嘅，他就已經有個選擇。」