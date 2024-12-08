香港街馬｜無人指示掉頭　半馬跑手跑多9公里　主辦方：零星個案

「香港街馬2024」賽事今日舉行，共有全馬、半馬和10公里3個組別賽事，吸引近2萬名跑手參賽。不過，賽後有參加了半馬賽事的選手在網上表示，懷疑現場工作人員指示不清晰導致跑錯路線，最終使一批21.5公里的半馬跑手跑出30公里路線，多出接近9公里。



「全城街馬」行政總裁梁百行表示，有「零星」跑手跑錯賽道，估計有機會是現場工作人員指示有誤所致。他強調十分關注事件、正在了解中，若涉人為錯誤，會致力改善工作人員培訓。



有跑手則在網上上傳比賽當時片段，該跑手跑畢只屬全馬賽道的將藍隧道後，主動詢問才獲工作人員告知跑錯路。該跑手向《香港01》表示，期望主辦方可以為受影響跑手退回報名費，以安撫跑手失望的心情。



賽手疑工作人員指示不清晰 錯誤跑入將藍隧道

「香港街馬2024」賽事今日展開，全馬賽事清晨5時率先在東區走廊起步，途經中環及灣仔繞道、東區海底隧道、將藍公路、觀塘繞道等前往土瓜灣。

半馬賽事路線就與全馬相若，同樣從東區走廊起步，但不會途經中環及灣仔繞道、龍和道及將藍公路。不過，賽後在街馬的Facebook專頁，多名跑手留言，指懷疑現場工作人員指示不清晰，令原本雖在將藍隧道前調頭的半馬跑手，最終跑入隧道。他們最終要原路折返，最終令他們跑出30公里路線，較本身多出接近9公里。

跑手Kelvin：有工作人員得悉後驚訝「咁大獲？」

跑手Kelvin則在網上上傳比賽當時片段，Kelvin在跑入將藍隧道前，有一批工作人員，但當中沒有人為他指示方向，而Kelvin跑畢將藍隧道後，在隧道口的水站主動詢問工作人員，才獲告知自己跑錯路。

有工作人員在得知前方仍有不少半馬跑手後，更回應：「咁大獲？」而片段中，除Kelvin外，亦有其他半馬跑手跑畢將藍隧道後，才得知跑錯路，最終要原路折返。

全馬及半馬分界線只有一塊易拉架指示跑手向前定向右掉頭

Kelvin向記者表示，自己在進入將藍隧道前，的確見到有一塊易拉架，分別指示跑手向前抑或向右掉頭，但由於當時天色較暗，加上正在跑步當中，未能確認到底自己有否跑錯路。

他又指，自己賽前已知道今次賽事需要調頭，故自己在進入隧道後已察覺有異，在隧道中已一直問沿途詢問工作人員，但工作人員都指他沒有跑錯路。

Kelvin又指，基本上各大跑步比賽，如需掉頭，都會有工作人員指示，但今次發生意外的將藍隧道路段，一直未見，又認為當局主辦方應該在該路段加設廣播，指示跑手。

賽後要求上訴 被要求先交100元費用

Kelvin表示，賽後有向其他選手了解過，指跑錯路的頭兩批跑手，都能跑入每公里4分20秒，估計當中有近100人。不少人賽後要求上訴，最初被要求交100元費用，一番擾攘後，主辦方才向他們記下選手號碼，指會再聯絡他們。

被問到感受，Kelvin指自己今次比賽，是打算為之後其他賽事做練習，笑言「當練長跑囉」。他又笑指，幸好今次賽事獎品不算豐富，否則其他跑手應該會有更大反應，但認為主辦方最低限度要退回有關選手的報名費，以安撫跑手。