9成受訪長者逾一年無打新冠疫苗　孔繁毅：新年後感染數字將增加

臨近年底，慶節活動增多，有學者預計新冠病毒感染數字或會上升。有專科醫生、教授成立關注組織，日前向500多名長期病患進行問卷調查，發現9成受訪者超過一年未有接種新冠疫苗，估計他們體內抗體已無法應對本港主流新冠變異病毒株JN.1感染。港大臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅預計，預料新年後本港新冠感染個案數目將會增加，呼籲高危人士按時接種新型新冠疫苗。



在571名受訪的長者中，有九成表示逾一年無打新冠疫苗。（資料圖片)

關注組：已無法應對主流新冠變異病毒株JN.1感染

由港大臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅、亞洲兒童傳染病學會執行委員會委員及候任主席關日華等醫生成立的「新冠公共健康關注組」，日前向571名長期病患進行問卷調查，發現有9成受訪者超過一年未有接種新冠疫苗；超過62%長期病患認為自己已接種第1至3針新冠疫苗，已對新冠病毒免疫，毋需再接種加強劑。

關注組認為情況令人擔憂，估計超過一年未有接種新冠疫苗人士的體內抗體，已無法應對本港主流新冠變異病毒株JN.1感染。 關注組又指，50歲或以上人士現時應接種第5、6針疫苗加強劑，但目前第5針的接種率為4至10%，第6針的接種率僅為1至4%，接種率偏低。

港大臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅。（資料圖片／余月明攝）

孔繁毅指，新冠病毒JN.1及其後代譜系是本港目前主流的變異病毒株；KP.2的傳播率為JN.1的1.2倍，傳播力更高，估計隨著新冠病毒不斷變異，傳播能力及免疫逃脫能力亦會提升。

孔繁毅又指，臨近年底會有多人的節日活動，包括聖誕節、農曆新年等，都有家庭相聚情況，傳染機會更大，提醒嬰幼童、長期病患、長者等高危人士，盡快接種新冠加強劑。