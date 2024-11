歷沙士新冠將退休　傳染病中心掌舵人曾德賢：不會是最後冠狀疫情

醫院管理局傳染病中心醫務總監曾德賢明年退休,他是香港少數面對沙士(SARS)及新冠肺炎兩大疫症的傳染病科醫生。比面這兩大「戰疫」,香港的醫療軟硬件在這十多年裏的發展均有大進步,因此面對的難題亦稍有不同。沙士及新冠肺炎都是人類感染了來自餔乳類動物的冠狀病毒,他引用港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇說法,這次新冠肺炎不會是人類社會最後一次感染的冠狀病毒,特別當是人與動物的接觸以及人口流動愈發頻繁,都會將特定地方發生的傳染病帶至其他地方。



回望多年從醫生涯,曾德賢亦感嘆傳染病科醫生人數稀少、而且需要對工作有熱情才能堅持下去,希望有更多新血會加入。



首批接受傳染病專科醫生培訓 完成實習次年迎戰沙士

曾德賢將於2025年2月退休,他於本年中獲得醫院管理局2024年度傑出員工獎項。他是香港首批接受傳染病專科醫生培訓的醫生,於2002年完成實習後,緊接2003年便成為內科醫生上場應付沙士。瑪嘉烈醫院在2003年3月29日成為指定醫院,接收約600多位沙士確診病人,「當時唔少同事係直接喊,好憂慮。」

面對沙士以及新冠肺炎兩個社區性爆發的大型傳染病,曾德賢認為兩個時期的防護措施以及硬件都有所不同。軟件方面,新冠肺炎流行的時候,大眾對傳染病的意識有所提升,而傳染病中心亦要為員工每18個月重溫感染控制培訓課程。硬件方面,2007年政府成立瑪嘉烈傳染病中心,提供比國際標準更優秀的獨立隔離病室以及108個隔離病床,而醫管局轄下的隔離設施亦有逾1,400張隔離病床。

Dirty team改名Wet team 組員都是「勇敢落水嘅人」

在新冠肺炎肺炎爆發初期,傳染病中心接收一批分別由武漢歸港以及在港感染的病人,透過臨床診斷累積治療、控制感染等經驗,並與不同部門的同事交流心得。曾德賢表示,對不少同事自願加入「Wet team」十分感恩,組名在沙士時期原叫「Dirty team」,但他認為前線工作不污穢,「Wet team」意思為「勇敢落水嘅人」,因而將組名更改。

曾德賢亦表示,現今香港對保護前線醫療員工的措施與沙士時期比亦大有進步,醫生的知識以及所獲得實習機會亦更為豐富。新冠流行亦使醫護人員在溝通方式上有所改變,如透過WhatsApp以及社交媒體群組交流,無論對外或對內溝通,均方便許多。他在疫情期間,每幾天便舉辦一個員工論壇,與同事分享全世界處理病毒的最新情況,令員工擁有足夠資訊,從而感到安心。

此外,由於新冠疫情初起尚未有治療藥物,傳染病中心與有豐富對治傳染病經驗的教授進行交流經驗、亦透過以往經驗選用可用藥物嘗試進行治療。曾德賢指,中心於後期與全世界聯繫,亦參與藥物瑞德西韋(Remdesivir)的研發過程,更發表逾100項學術成果。他認為傳染病科醫生的學習與別人不同,「You don't learn to walk by following rules. You learn by doing and by falling over」(從失敗中學習,非從規則學習)。

沙士一代同儕不在身旁 面對新冠最擔心新一代會否感到害怕

經歷兩大疫症,經驗老練的曾德賢,面對沙士時只是一名「新仔」,曾有一個月不歸家住醫院,為的就是害怕感染家人,當年的瑪嘉烈醫院醫院有逾60位醫護人員感染沙士,幸好無人死亡。他表示,自己當時也是「心口有個勇字」。

曾德賢指在新冠疫情初期的時候,擔心傳染病中心的同事,因為他們大多是年輕人,沒有經歷過沙士洗禮;而舊戰友不是退休便是一早轉至私營機構工作,只有自己有面對大型傳染病的經驗,因此亦憂慮同事會不會對此感到害怕。他記得當時有同事分別對他說——「其實揀得呢科都叫預咗有啲咁嘅情況,都做好準備啦」、「我哋做傳染病科醫生,其實都未試過一齊去打一場咁大嘅戰役,呢個都係一個好難得嘅機會」 ,因此他亦放下心頭大石。

新冠疫情期間,醫護罷工鬧得沸沸揚揚,曾德賢對此則表示,當時政府選擇封關與否並非傳染病中心最大的考慮,該優先思考的是如何治好病人,自己當年亦擔心會否有同事萌生參與罷工想法,但感恩中心同事接受充足訓練以及內部溝通良好,因此傳染病中心沒有多少同事參與。

認為現時醫療設施已能針對小、中型社區爆發傳染病

至於是否需要興建第二家傳染病中心,曾德賢表示通行做法是從現有的醫療設施再加建隔離設施,因為治療過程需要各部門配合,如治療患上新冠肺炎的孕婦便要與婦科專科醫生合作。現有的醫院雖沒有傳染病中心,但醫院亦有設隔離設施,足夠處理中型社區爆發傳染病。他認為如果香港再爆發大型傳染病,需要建立社區隔離設施,如將運動場改建,成為可協助收治病人的地方。他認為現今的設施已能針對小、中型的社區爆發傳染病。

曾德賢表示,醫管局醫護人員的整體流失數字,去年起開始有回落跡象,而護士的流失率從雙位數回落到單位數字,其中傳染病科醫生近幾年來沒有離職。他又指,除了新冠肺炎爆發時期,傳染病中心的病床佔用率永不會去到100%,因為病人入住先按性別作分,而患上不同傳染病的病人亦不可同居一室,避免交叉感染。

曾德賢指,現今傳染病中心的病床佔用率大概80%至90%,病床數量當然愈多愈好,但接收病人愈多,中心需要的人士亦愈多,因此中心亦需要對此作衡量。

呼籲大眾盡可能接種傳染病疫苗

有關新冠肺炎會否捲土重來的問題,曾德賢引港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇說法,指新冠不會是人類社會最後一次感染的冠狀病毒,特別當是人與動物的接觸以及人口流動愈發頻繁,都會將特定地方發生的傳染病帶至其他地方。隨着人年齡趨大,免疫力亦會下降,香港2050年將成全球人口老化最嚴重的地區,他呼籲大眾盡可能接種傳染病疫苗,尤其最近流感將至。

曾德賢回憶從醫多年,傳染病中心處理不少個案,如禽流感、豬流感、登革熱登、瘧疾等藥,中心員工有充足的傳染病處理經驗,特別在新冠肺炎爆發期間,中心需要處理新冠疫情以外的各類傳染病。他指醫管局的傳染病科專科醫生人數向來稀少、只有40個左右,希望有更多新血加入。

從心境而言,經歷過高低,終會有感到失望的時候,但曾德賢堅信「半杯水」(BCG,分別為Bless others(祝福他人)、Contentment( 滿足)及Gratitude (感恩))的概念,不要常關注自身所缺乏的事物,而是注視自身擁有的事物,這樣才能保持行醫的熱情,要不然會感到十分難過。