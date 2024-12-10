觀塘瑞和街一間新鮮糧食店疑冷藏牛羊肉當新鮮肉賣　食環署將釘牌

食環署公布，今日（10日）於觀塘瑞和街一間持牌新鮮糧食店，檢獲約225公斤懷疑冷藏牛肉和約90公斤懷疑冷藏羊肉，並已即時銷毀。食環署指，該店鋪持牌人涉嫌把冷藏肉作新鮮肉陳列及出售，違反持牌條件，該署正展開程序取消該新鮮糧食店牌照。



食環署人員在行動中檢獲的部分肉類。（政府新聞網圖片）

封存約148公斤預先包裝冷藏牛肉 將取消該新鮮糧食店牌照

食環署表示，今日在觀塘瑞和街一間持牌新鮮糧食店，檢獲約225公斤懷疑冷藏牛肉和約90公斤懷疑冷藏羊肉，並已即時銷毀。此外，署方人員已即時封存約148公斤預先包裝冷藏牛肉作進一步調查。

另外，署方人員亦已抽取牛肉樣本進行防腐劑檢測，如有足夠證據，署方將提出檢控。該店鋪持牌人涉嫌把冷藏肉作新鮮肉陳列及出售，違反持牌條件，署方正展開程序取消該新鮮糧食店牌照。署方人員亦就該新鮮糧食店負責人未能提供送貨單供查核而違反相關持牌條件，向其發出口頭警告。

違反持牌條件危害食物安全 署方定期巡查食店

署方又表示，以冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉出售，除了違反持牌條件，更會引發食物安全問題，而這種牟取暴利的經營方式亦會對其他遵從規定的店鋪造成不公。任何人士未有批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉均屬違法，一經定罪，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。

食環署會定期巡查持牌新鮮糧食店和街市肉檔，也會積極處理接獲的投訴。如發現有異常情況，署方會即時作出調查及採取執法行動。此外，署亦會不時主動偵查懷疑違規個案，也會按需要進行突擊巡查及執法行動。如有足夠證據，會提出檢控，並就違反相關持牌條件或街市租約條款作出跟進。違反相關持牌條件的新鮮糧食店可能被取消牌照，而違反街市租約的肉檔租戶則可能被終止租約。