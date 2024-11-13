許金山涉殺妻女　妻好友指許不願分身家而拒離婚　辯方質疑存偏見

中大副教授許金山涉嫌以注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻女案，今（13日）在高院續審。許妻黃秀芬的瑜伽導師兼好友續作供，指黃因丈夫出軌感痛苦，稱她一直記著要陪伴侶終老的結婚誓言，接受不了許變心。黃初時又稱因仍深愛著許而不願離婚，後來上了情緒管理課程變得開朗和自信，才產生了離婚的念頭，惟許因不想分身家而拒離婚。辯方質疑郭的口供充偏見，許曾提出將身家分成6份，分別給予他們夫婦及4子女，證人稱未聽黃說過。



被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺黃秀芬（47歲）及許儷玲Lily（16歲）。

證人郭文平稱，許金山因不想分身家而拒離婚。(朱棨新攝)

許妻黃秀芬曾因找不到許的護照，相信許與情婦去旅行而感到心碎。（資料圖片）

許金山的律師指許曾想把財產分成6分。（資料圖片）

黃因許有外遇而感到痛苦和傷心

瑜伽導師郭文平續作供，提及她和死者黃秀芬是好朋友，指她們當時各自的婚姻都出現問題，兩人有類似的心路歷程，會一起傾訴心事。黃曾向她表示因許有外遇感到十分痛苦和傷心，接受不了許變心。黃又自言一直記得當初結婚誓言，雙方承諾要陪伴對方終老。

找不到許的護照相信許與情婦去旅行

郭憶述，黃曾在某一個晚上致電她，稱因為許數天都沒有回家感難過。黃又稱她在抽屜找不到許的護照，相信許和情婦去了旅行，因而感到心碎。後來，黃又曾冷靜地向郭表示，許不願意離婚，因為不想分一半身家予黃。

黃強行拉筋至發痛仍不願停下

控方聽罷問黃有否提及過想離婚，郭指黃一開始不願意離婚，因她仍深愛著許。直到後來黃上了情緒管理課程後，變得開朗和有自信，開始考慮離婚。郭另指，黃在上情緒管理課程前，經常情緒低落，強行拉筋至發痛仍不願停下，但她從未提過想自殺。

未聞許想身家分六份

辯方質疑郭的證供充滿偏見，未有站在從許的角度考慮。郭不同意，稱所有朋友都知道黃的為人，郭亦不認識許。辯方另指許曾提出將其身家分為6份，以分給他們夫婦及4名子女，郭稱沒有從黃聽過此說法。

許曾提出治療一氧化碳中毒病人的研究

中大麻醉及深切治療學系‪教授Gavin Matthew Joynt供稱，他案發時為許金山的上司。提及許關於治療一氧化碳中毒病人的研究，教授指相關實驗早在1950年已有人研究，看不到許的研究現時有何價值。

案件編號：HCCC389/2023