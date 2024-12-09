熊貓展PANDA GO香港遊｜首場兩日逾30萬人觀看　洪金寶尹光都支持

全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》首站展覽上周末（7及8日）於星光大道舉行，據悉，兩日共有逾30萬人次觀看，主辦機構找來多位國際名人及影星包括洪金寶、尹光、伍允龍及「黑白大廚」安成拍片，支持是次展覽。



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主辦機構創意品牌AllRightsReserved（ARR）早前安排傍真熊貓「PANDA GO! GUIDE」率領多位國際名人好友陪同一眾大熊貓雕塑，暢遊香港地標拍片影相，包括一代武打傳奇洪金寶、米芝蓮三星「黑白大廚」安成宰、熊貓「奶爸奶媽」、中國香港欖球隊代表、「廟街歌王」尹光、武術指導及武術指導兼演員伍允龍、香港芭蕾舞團舞者，他們到文武廟、廟街、石板街、海洋公園、大澳及前深水埗配水庫等地。

《PANDA GO！香港遊》首站星光大道展覽後，2,500隻熊貓親友會繼續巡遊香港多個地標，並舉行其餘三場精彩的公眾展覽，第二站為昂坪360纜車，本周六及下周日（14日及15日）到場可觀看2,500隻熊貓雕塑。