珠三角空氣質素17年間有改善　惟光化污染產生的臭氧濃度不跌反升

粵港澳三地今日（11日）共同發布粵港澳珠江三角洲區域空氣監測網絡2023年空氣質素報告，報告顯示各類空氣污染物，即二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、顆粒物PM10和PM2.5，均呈現顯著持續下降趨勢。根據當局提供的污染物濃度年均值數據，以二氧化硫及二氧化氮為例，每立方米濃度由2006年的43微克及42微克，降至2023年的6微克及23微克，但臭氧濃度卻由2006年的44微克升至2023年的59微克。



粵港澳三地今日（11日）共同發布粵港澳珠江三角洲區域空氣監測網絡2023年空氣質素報告，報告顯示各類空氣污染物，均呈現持續下降趨勢。（資料圖片／林若勤攝）

根據報告，各類空氣污染物在2023年錄得的年均濃度值分別從高峰水平下降，其中以二氧化硫下跌最多，有86%；顆粒物PM10下跌48%；二氧化氮下跌45%；顆粒物PM2.5下跌34%；而一氧化碳則跌幅最少僅有17%，環保署指，上述結果反映近年粵港澳三地推行的減排措施成效。

然而，報告顯示近數年的臭氧年均濃度值相若，反映光化學污染尚待改善。環保署指出，《大灣區光化學臭氧污染及區域和跨區域傳輸特徵研究》已於今年年初完成，研究結果提供的科學數據有助三地了解大灣區內的臭氧成因及跨區傳輸的特性。

環保署指，港府持續推行各種氣候行動藍圖，涵蓋海陸交通、發電廠和非道路移動機械的空氣污染物排放管制措施，以提升空氣質素，並致力於2027年年底前，分階段淘汰約4萬輛歐盟四期柴油商業車輛，並使用路邊遙測設備監管車輛廢氣排放，當局亦將在2035年或之前禁止燃油和混合動力私家車進行新登記，以及在2027年年底前投入約700輛電動巴士和約3 000輛電動的士，積極落實各項措施推動車輛綠色轉型，爭取2050年前達致車輛零排放。電動車的數量已從2019年的約14000輛大幅躍升至今年9月的逾10萬輛，五年間增約七倍。

（環保署圖片）

廣東方面，省政府實施《廣東省生態環境廳關於實施廠區內揮發性有機物無組織排放監控要求的通告》、《關於加強儲油庫和石化化工企業儲存與裝載過程中揮發性有機化合物排放控制的通知》等方案，開展涉揮發性有機化合物企業分級管理，加強揮發性有機化合物總量管理，全面推進工業鍋爐和爐窑深度治理，堅持「車、油、路、企」統籌，加強重點用車企業柴油貨車環保監管和新生產車輛達標檢查，完善非道路移動機械排放管理，定期組織開展工程機械油品質量和排放狀況的專項抽檢抽測。

澳門政府於2023年公布《澳門長期減碳策略》及相關專項計劃「澳門電動車推廣計劃」，計劃將對空氣污染物和溫室氣體減排有顯著作用。當局亦持續就車輛的尾氣排放、推廣環保車輛及管控揮發性有機化合物等方面推進各項措施，包括檢討和優化進口新車輛及在用車輛的尾氣排放標準、鼓勵車主淘汰較高污染的老舊車輛、積極推廣使用電動車並完善相關配套設施、對含高揮發性有機化合物的油性車輛修補用油漆及清漆實施進口管制，以及持續推進規管其他含有高揮發性有機化合物產品的研究。