空氣質素指標｜環諮會倡健康風險作標準　環境局：研設新綜合指標

政府擬收緊（17日）現行空氣質素指標，引入世界衞生組織（WHO）《全球空氣質量指南》三項指標，包括二氧化氮（NO2）及一氧化碳的24小時空氣質素指標，以及臭氧的高濃度季節指標（O3），今日（4日）交環境諮詢委員會討論。會上多名委員提及應該以人體健康風險作為綜合指標，思匯政策所研究總監吳家穎則指，如果目前不把焦點放在污染物對於健康的風險，市民對於空氣質素會掉以輕心。



環境及生態局首席助理秘書長梁啟明表示，政府未來風亦是以健康風險作為指標，他同意需要以新方式表達污染物對於市民健康的影響，局方會聽考慮研究設立新的綜合指標檢視空氣質素。



空氣科學與健康專責小組成員之一、香港科技大學土木及環境工程學系系主任劉啟漢指，揮發性有機化合物（VOC）引起的癌症風險已高於可吸入懸浮粒子，他認為當局檢討空氣質素指標之時，重新考慮將健康風險納入指標。他說，目前二氧化氮（NO2）水平減少，臭氧水平上升，由於總健康風險仍然減少，令政府對於減排仍有所猶豫，減碳問題「有啲地方」停滯不前。他建議政府於未來五年考慮建立新機制解決空氣污染問題，以健康風險作為主要指標，決定減排指標，非單靠調整某幾項污染物作為標準。

商界環保協會行政總裁吳家穎指，如果目前不把焦點轉為空氣質素對於健康的風險，市民會開始掉以輕心：「大家入咗腦嘅就係，可能有幾種污染物，對我哋嘅影響係最大，政府有好緊張，要做好多功夫去減。而家經過咗呢10年睇到有改善啦⋯⋯咁係咪代表個空氣質素對於佢哋嘅健康完全冇影響呢？」

梁啟明回應指，以健康風險作為指標是政府未來風向，「因為當我哋個空氣質素改善，有好多嘅數字比較低嘅時候，其實係好難再去表達個濃度、表達個風險。」他同意需要以新的方式、綜合指標表達整體而言污染物對市民健康的影響，局方會聽取意見，考慮將來研究設立新的綜合指標。

環境及生態局首席助理秘書長梁啟明（右）表示，以健康風險作為空氣質素指標是政府未來風向。（陳葆琳攝）

梁啟明又指，認為有需要監管室內空氣質素，未來方向包括加強教育及管制特定產品，相信對於改善空氣質素可相輔相成。但他表示，暫時沒有任何一個國家對於室內空氣質素管制立法，因為執法困難，室內環境涵蓋很多擁有者。

環境諮詢委員會主席查毅超會後見記者表示，委員大致支持政府工作，建議政府加強宣傳有關空氣質素與公眾健康的關係，強調不同污染物對健康會構成風險，並教育市民關於室內空氣質素的知識，例如甲醛的處理方法；另未來嘗試以污染物對人體健康構成的風險作為制定政策的指標。