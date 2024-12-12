壯陽「糖果」MINTS Plus+含受管制成分他達拉非 衞生署籲勿服用
撰文：林遠航
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衞生署今日（12日）指一款包裝成糖果、名為「MINTS Plus+」的產品，含有用於治療勃起功能障礙的第1部毒藥「他達拉非」，含量更超出該藥一般的每日劑量。署方呼籲市民切勿購買或服用。
衞生署接獲市民投訴，早前透過網上社交平台獲得「MINTS Plus+」樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥「他達拉非」，而有關產品在香港並非註冊藥劑製品，不可在本港銷售。檢驗結果更發現產品樣本所含「他達拉非」的水平，超出其一般的每日劑量。
他達拉非用於治療勃起功能障礙 副作用包括低血壓、暫時性視力模糊
衞生署指，「他達拉非」是用於治療勃起功能障礙的處方藥物，必須在醫生建議下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。該藥副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊，亦可能與某些藥物（例如治療心絞痛的「硝酸甘油」）產生相互作用，令血壓降至危險水平。不當使用「他達拉非」有機會構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。
衞生署指，正繼續調查事件，又呼籲已購買該產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民可於辦公時間內將有關產品交予衞生署藥物辦公室銷毀。
根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。
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