兩壯陽藥未經註冊　成份或致頭痛、嘔吐　衞生署籲已購市民即停用

衞生署今日（22日）公布，兩款未經註冊藥劑製品含有受管制藥物成分，相關藥物分別「Super P-FORCE Oral Jelly」及「KAMAGRA Oral Jelly」。當局表示，兩款藥劑製品含「昔多芬」及「達泊西汀」，分別用於治療陽痿及早洩，必須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。



當局又稱，不當使用「昔多芬」可能構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人；而「達泊西汀」的副作用包括焦慮、乏力、失去專注力、頭暈、噁心及頭痛。當局強烈呼籲，市民切勿購買或服用成分或來歷不明的產品，已購買相關產品的市民應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。



含受管制藥物成分「昔多芬」及「達泊西汀」

衞生署表示，根據情報透過一個網上銷售平台購得上述兩款產品樣本作化驗，檢驗結果顯示，這些產品的樣本含有受管制藥物成分「昔多芬」及「達泊西汀」。而兩款產品在香港並非註冊藥劑製品，當局指調查仍在進行中。

當局表示，「昔多芬」及「達泊西汀」分別用於治療陽痿及早洩，必須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。「昔多芬」的副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊；亦可能與某些藥物，例如治療心絞痛的「硝酸甘油」產生相互作用，令血壓降至危險水平。不當使用「昔多芬」可能構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。「達泊西汀」的副作用則包括焦慮、乏力、失去專注力、頭暈、噁心及頭痛。

1. 產品名稱：「Super P-FORCE Oral Jelly」

發現含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥：「昔多芬」及「達泊西汀」



2. 產品名稱：「KAMAGRA Oral Jelly」

發現含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥：「昔多芬」



衞生署：切勿購買或服用成分或來歷不明產品

衞生署發言人強烈呼籲，市民切勿購買或服用成分或來歷不明的產品，至於已購買相關產品的市民亦應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予位於灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室的衞生署藥物辦公室銷毀。

當局提醒，根據相關條例，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。