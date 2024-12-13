倫敦經貿辦案｜袁松彪衞志樑否認控罪　案件暫定明年3月開審

牽涉香港駐倫敦經貿辦的英國國安法案件，兩名被告於當地時間12月12日（周五），於倫敦中央刑事法庭被提審。64歲的港府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪（Chung Biu YUEN）、39歲的英國前邊境人員衞志樑（Chi Leung Peter WAI），分別否認控罪，繼續獲准保釋。路透社報道，案件暫定明年3月10日開審，預計將持續四個星期。



2024年10月25日，被控違反英國《國安法》的機場特警衞志樑（Chi Leung Peter WAI），到英國中央刑事法院應訊。（路透社）

兩人被控「協助外國情報部門」和「外國干預」兩項罪名。他們被指在2023年12月至今年5月期間，協助外國情報部門在英國進行資訊收集、監視和欺騙行為。此外，兩人被指在今年5月1日，強行進入一處住宅地址進行「外國干預」。

警方表示，相關行動是代表香港的情報部門進行。中國駐倫敦大使館此前指責，英國捏造指控，並表示無權干涉香港事務。

香港駐倫敦經貿辦在前一天與投資推廣署合辦冬季答謝酒會，向投資者及潛在投資者介紹香港在實現及保持繁榮方面的最新政策措施，並感謝他們過去一年對香港的支持。經貿辦稱，約90人出席酒會，分別來自英國政府、金融、創新科技及商界。