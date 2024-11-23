倫敦經貿辦案｜衞志樑被加控公職人員行為失當罪　12月再開庭

牽涉香港駐倫敦經貿辦的英國國安法案件，倫敦時間11月22日（周五）在倫敦伍利奇皇家法院（Woolwich Crown Court）開庭作審前聆訊，處理程序問題。兩被告，即港府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪（Chung Biu YUEN）、機場特警衞志樑（Chi Leung Peter WAI）毋須出庭應訊。

二人被控違反英國《國家安全法》，「協助外國情報部門」和「外國干預」兩項罪名。衞志樑被加控一項《普通法》下的「公職人員行為失當」罪，最高刑罰是終身監禁。案件會在12月12日再開庭處理法律程序，2025年2月10日正式開審。



倫敦經貿辦案・專頁

此次開庭改在倫敦伍利奇皇家法院（Woolwich Crown Court），由法律代表處理程序問題，兩名被告、控辯雙方大律師均沒有親身出庭。

法官希望在12月20日英國高等法院司法年度完結前，處理好辯方任何可能提出的申請，並表明希望辯方在下次聆訊前提交辯護陳述（Defense Statement）。法官與控辯雙方協調後，聆訊定於12月12日在中央刑事法院（Central Criminal Court）進行，兩名被告需要親身出席。

2024年10月25日，被控違反英國《國安法》的香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，到英國中央刑事法院應訊。（路透社）

涉強闖民居 監控羅冠聰等人

被告袁松彪、衞志樑，被控違反英國《國家安全法》，「協助外國情報部門」和「外國干預」兩項罪名。控罪指他們自2023年12月20日至2024年5月2日期間，協助外國情報機構收集情報、進行監視和欺詐行為，並涉嫌於今年5月1日試圖強行闖入英國一處民居。案情指，涉及監控羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸等人。

2024年10月25日，被控違反英國《國安法》的機場特警衞志樑（Chi Leung Peter WAI），到英國中央刑事法院應訊。（路透社）

與他們一同被捕及被起訴的，還有曾在皇家海軍陸戰隊服役的內政部移民執法調查專員Matthew Trickett。5月13日Trickett與袁松彪、衞志樑一同提堂及獲准保釋，但他在5月19日被發現伏屍在住所附近的公園，法醫判斷死因無可疑。

案件在5月24日首次聆訊，當時被告Matthew Trickett已經死亡，法庭表示對他的起訴不會繼續，庭內亦無討論他的死亡。

2024年5月13日，香港駐倫敦經貿辦案件被告Matthew Trickett獲准保釋，離開法院時掩面急步跑走，避開鏡頭。（RFA影片截圖）

案件編號：T20247045

