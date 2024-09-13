移英港人被指盜前僱主1.6億　僱主稱若取得裁決　會申請外地執行

已移民英國的港人鄺文琪，被指盜取其他香港前僱主公司1.6億元，早前因有香港港駐倫敦經貿辦人員涉在當地找人滋擾鄺，從而令鄺被前僱主追債的民事案受到關注，該案今(13日)在高等法院再提訊，案中一名被告稱要申請法援，想暫緩案件，前僱主卻想對鄺及另兩被告的案件繼進，又透露將近取得針對鄺的法庭判決，並會在外地申請執行，又稱已知鄺在當地的地址。法官遂准針對鄺等的部份繼續。



原告為香港永鑫投資有限公司（HK Yearshine Investment Limited）及TWT Global Limited；被告為鄺文琪（Kwong Man Ki Monica）、Hon Tai Hung、Li Jingfang及Pang Yuk Hing。首三名被告缺席聆訊，第四被告今有出席聆訊。

第四被告Pang Yuk Hing稱要申請法援，要求暫緩聆訊。(朱棨新攝)

原告稱已接近取得針對鄺的缺席判決

原告的代表律師指，第四被告正就案件申請法援，要求整個訴訟暫緩進行，原告卻要求首三被告的訴訟繼續進行，又透露接近取得針對鄺文琪的「缺席判決」（Default judgment），若法庭暫緩全案，將會阻慢對鄺案件的推動。

已知悉鄺在英國的地址

原告續指，案件主要針對鄺偷取原告的款項，繼續鄺的部份，不會影響第四被告，且本案涉及鉅額款項，分秒必爭，原告在港取得判決後，將會在英國或其他地方申請執行裁決，原告亦已知悉鄺在英國的地址。

第四被告不反對原告的申請，法官遂准原告針對鄺的部份繼續，又延長本案的臨時禁制令，直至案件審結為止。

香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪被指曾找英國人Mattew Trickett協助找鄺文琪。（香港01製圖）

原告指鄺資取公司1.64億

原告在入稟狀指，鄺文琪及Hon Tai Hung在2022年7月至2023年11月期間，從香港永鑫投資有限公司的中信銀行（國際）帳戶中盜去約1.36億港元；鄺文琪、Li Jingfang及Pang Yuk Hing在2022年11月至2023年10月期間，從TWT Global Limited的中信銀行（國際）帳戶中盜去800萬港元；鄺文琪亦盜取了原告約2,071萬港元資產，TWT Global Limited要求賠償。原告要求法庭聲明被告是以信託方式為原告持有上述資產，下令被告向原告歸還上述逾1.64億元的資產。

經貿辦人員疑曾在英騷擾鄺

香港港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，被指在英國指示一名英籍男子騷擾鄺，警方調查時揭發袁及另兩男涉違反當地國安法，袁及另兩人被控，案中一名英籍被告獲准保釋期間在公園死亡。

特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，在英被控違反當地國安法。（路透社）

另一男子Chi Leung Wai亦被控違反英國國安法。（Reuters）

37歲英國人Matthew Trickett，在英國開設保安公司，他亦被控違反英國國安法。（Matthew Trickett LinkedIn）

英國警方透露，負責執行監視任務的被告Matthew TRICKETT，被指2024年5月1日在目標住所門口倒水。（起訴書圖片）

2024年1月30日，Monica KWONG於倫敦的住處曾被監視，Matthew TRICKETT 當日行動時拍下照片。（起訴書圖片）

2024年4月30日，Matthew TRICKETT上門尋找Monica KWONG不果，留下自稱維修人員的紙條。（起訴書圖片）

Matthew Trickett獲准保釋期間，被發現陳屍公園，當地警方指，死因無可疑。

案件編號：HCA 2069/2023