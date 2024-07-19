跨境追債｜凍結鄺文琪資產禁令准續期　官質疑英調查費經貿辦支付

移英香港女子鄺文琪被指盜取僱主1.6億元，被其前僱主入稟追討，其前僱主早前獲高院頒下臨時禁令，凍結其資產案，其僱主今(19日)要求法院就該禁令續期。暫委法官萬可宜准禁令延期至9月13日，惟萬官發現，追查鄺下落的調查費，並非由其前僱主公司支持，而是由香港經濟貿易辦事處付款，代表僱主的律師即回應稱，費用應是由原告公司的創辦人Tina Zou支付。



原告香港永鑫投資有限公司、TWT Global Limited；被告Kwong Man Ki Monica（鄺文琪）、Hon Tai Hung、Li Jingfang 及 Pang Yuk Hing。

律師透露，相關調查費應是原告創辦人Tina Zou（左）支付。鄒田甜（Tina Zou）原名「田靜」，為永鑫投資及TWT Global董事，亦為橋愛慈善基金會創辦人。（橋愛慈善基金會網頁）

鄒田甜（右二）在2017年出席慈善宴會時，與中國駐悉尼總領事館經濟商務参贊王洪波（右）合照。（光華管理學院網頁）

原告律師指費用應為原告創辦人Tina Zou支付

代表原告的律師今早申請臨時禁制繼續生效，暫委法官萬可宜關注到，在追查鄺在英下落的過程中，涉及一當地刑事案件，從該案的控罪書所見，疑與本案相關，惟追查鄺的調查費用，卻是由香港經濟貿易辦事處支付。原告律師即表示，款項應是由原告公司的創辦人Tina Zou付款。

或因涉不同司法管轄區交英國單位處理

萬官續問為何不是由Tina Zou付錢，律師稱以他了解，因涉及不同司法管轄區，可能經由其他英國的單位處理，又強調Matthew Trickett及經貿辦人士遭英國控告違國安法的案件與本案無關，Tina Zou亦沒有被控。

2024年5月1日，被告Matthew TRICKETT，被指在鄺文琪於英國住所門口倒水。（起訴書圖片）

法庭早前已頒令禁鄺動用與案相關資產

原告指鄺及 Hon Tai Hung 於 2022 年 7 月至 2023 年 11 月期間，從香港永鑫投資有限公司的中信銀行（國際）銀行帳戶，盜去逾 1.36 億港元；鄺另盜取 TWT Global Limited 逾 2,071 萬港元的資產；鄺又與 Li Jingfang 及 Pang Yuk Hing，於 2022 年 11 月至 2023 年 10 月期間，從 TWT Global Limited 的戶口盜去 800 萬港元。原告向被告追討共 1.64 億港元。原告早前獲法庭頒下臨時禁令，禁止鄺動用與案相關的款項。

英早前揭發經貿辦官員涉監視在英港人

英國今年5月揭發香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪及另兩男，涉監視當地港人包括羅冠聰等人，並控告3人違反當地國安法，事件亦揭發袁涉曾指示案中英籍被告Matthew Trickett，騷擾一名被指偷取了前僱主逾1.6億元的鄺姓港人，該港人正是本案被告鄺文琪。

5月13日，香港駐倫敦經貿辦案件被告Matthew Trickett獲准保釋，離開法院時掩面急步跑走，避開鏡頭。（RFA影片截圖）

5月19日，倫敦經貿辦案被告Matthew Trickett被發現伏屍公園。（maidenhead-advertiser.co.uk圖片）

英籍被告保釋期內伏屍公園

袁等人涉違國安法的案件，件暫訂2025年 2 月開審，並會於今年 10 月 25 日再次提訊，袁松彪及另兩名被告獲准保釋，但案中的英籍被告Mattew Trickett卻在保釋期間被發現伏屍公園，英國警方期後稱死因無可疑。

案件編號：HCA 2069/2023