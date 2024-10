倫敦經貿辦案｜袁松彪衞志樑再出庭11月審前覆核　無答停薪留職否

牽涉香港駐倫敦經貿辦的英國國安法案件,倫敦時間10月25日(周五)在英國中央刑事法院再開庭。被起訴的港府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪(Chung Biu YUEN)、機場特警衞志樑(Chi Leung Peter WAI)出庭應訊。他們並未需要答辯,袁10月初更換律師,表示時間倉促申請押後,法官批准至11月22日作審前覆核,2025年2月10日正式開審,但審訊地點由京士頓皇家法院改為中央刑事法院。

香港政府電話簿仍顯示袁松彪為倫敦經貿辦行政經理,他在庭外未回應是否停薪留職等問題。



2024年10月25日,被控違反英國《國安法》的香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪,到英國中央刑事法院應訊。(路透社)

控方:涉國安法 特殊敏感

綜合路透社、英國新聞聯合社、現場採訪記者及當地中英傳媒報道,檢察官Duncan Atkinson在庭上表示,這是關於英國《國家安全法》的案件,是特殊敏感(particular sensitivities),提醒傳媒及公眾避免藐視法庭。

袁松彪月初前換律師 申取消宵禁遭拒

案件原定周五答辯及審前準備,但周袁松彪10月初才更換律師,由更擅長詐騙案到大律師Michael Hick代表,表示需要更多時間準備資料,要求控方提交一份更詳細的撮要,並申請將案件押後。不過控方則認為可按原訂時間進行。

法官決定,押後至11月22日,並排期明年2月10日在中央刑事法院審訊。審訊時間無變,但地點並非5月時安排的京士頓皇家法院(Kingston Crown Court)。

香港退休警司、香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪一方亦以家庭理由,提出更改保釋條件,要求取消宵禁令,但被控方反對,法官維持原有保釋安排,包括晚上10時至清晨5時宵禁,使用電子設備需要報備、不得刪除對話紀錄、警方可隨時檢閱,亦要每周向警署報到、不得離境、不得互相聯絡。

2024年10月25日,被控違反英國《國安法》的機場特警衞志樑(Chi Leung Peter WAI),到英國中央刑事法院應訊。(路透社)

無答是否停薪留職 香港駐倫敦經貿辦官員旁聽

根據香港政府電話簿,袁松彪仍為駐倫敦經貿辦行政經理。庭外有香港記者問及他是否仍在職、或停薪留職,他並無回答,僅稱「唔好意思」。

而衞志樑則表示「你問什麼問題都可以」(you can ask whatever you want),但他並無回答。

香港駐倫敦經貿辦副處長黃凱玲、助理處長胡文匡,有到公眾席旁聽。

香港政府電話簿,仍有香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪的聯絡方法。(香港政府電話簿)

2024年5月13日,香港駐倫敦經貿辦案件被告Matthew Trickett獲准保釋,離開法院時掩面急步跑走,避開鏡頭。(RFA影片截圖)

涉強闖民居 監控羅冠聰等人

被告袁松彪、衞志樑,被控違反英國《國家安全法》,「協助外國情報部門」和「外國干預」兩項罪名。控罪指他們自2023年12月20日至2024年5月2日期間,協助外國情報機構收集情報、進行監視和欺詐行為,並涉嫌於今年5月1日試圖強行闖入英國一處民居。案情指,涉及監控羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸等人。

與他們一同被捕及被起訴的,還有曾在皇家海軍陸戰隊服役的內政部移民執法調查專員Matthew Trickett。5月13日Trickett與袁松彪、衞志樑一同提堂及獲准保釋,但他在5月19日被發現伏屍在住所附近的公園,法醫判斷死因無可疑。

案件在5月24日首次聆訊,當時被告Matthew Trickett已經死亡,法庭表示對他的起訴不會繼續,庭內亦無討論他的死亡。

案件編號:T20247045