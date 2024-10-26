倫敦經貿辦案｜袁松彪衞志樑再出庭11月審前覆核　無答停薪留職否

牽涉香港駐倫敦經貿辦的英國國安法案件，倫敦時間10月25日（周五）在英國中央刑事法院再開庭。被起訴的港府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪（Chung Biu YUEN）、機場特警衞志樑（Chi Leung Peter WAI）出庭應訊。他們並未需要答辯，袁10月初更換律師，表示時間倉促申請押後，法官批准至11月22日作審前覆核，2025年2月10日正式開審，但審訊地點由京士頓皇家法院改為中央刑事法院。

香港政府電話簿仍顯示袁松彪為倫敦經貿辦行政經理，他在庭外未回應是否停薪留職等問題。



倫敦經貿辦案・專頁｜港官袁松彪遭起訴 前英軍Trickett伏屍公園

2024年10月25日，被控違反英國《國安法》的香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，到英國中央刑事法院應訊。（路透社）

控方：涉國安法 特殊敏感

綜合路透社、英國新聞聯合社、現場採訪記者及當地中英傳媒報道，檢察官Duncan Atkinson在庭上表示，這是關於英國《國家安全法》的案件，是特殊敏感（particular sensitivities），提醒傳媒及公眾避免藐視法庭。

袁松彪月初前換律師 申取消宵禁遭拒

案件原定周五答辯及審前準備，但周袁松彪10月初才更換律師，由更擅長詐騙案到大律師Michael Hick代表，表示需要更多時間準備資料，要求控方提交一份更詳細的撮要，並申請將案件押後。不過控方則認為可按原訂時間進行。

法官決定，押後至11月22日，並排期明年2月10日在中央刑事法院審訊。審訊時間無變，但地點並非5月時安排的京士頓皇家法院（Kingston Crown Court）。

香港退休警司、香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪一方亦以家庭理由，提出更改保釋條件，要求取消宵禁令，但被控方反對，法官維持原有保釋安排，包括晚上10時至清晨5時宵禁，使用電子設備需要報備、不得刪除對話紀錄、警方可隨時檢閱，亦要每周向警署報到、不得離境、不得互相聯絡。

2024年10月25日，被控違反英國《國安法》的機場特警衞志樑（Chi Leung Peter WAI），到英國中央刑事法院應訊。（路透社）

無答是否停薪留職 香港駐倫敦經貿辦官員旁聽

根據香港政府電話簿，袁松彪仍為駐倫敦經貿辦行政經理。庭外有香港記者問及他是否仍在職、或停薪留職，他並無回答，僅稱「唔好意思」。

而衞志樑則表示「你問什麼問題都可以」（you can ask whatever you want），但他並無回答。

香港駐倫敦經貿辦副處長黃凱玲、助理處長胡文匡，有到公眾席旁聽。

香港政府電話簿，仍有香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪的聯絡方法。（香港政府電話簿）

2024年5月13日，香港駐倫敦經貿辦案件被告Matthew Trickett獲准保釋，離開法院時掩面急步跑走，避開鏡頭。（RFA影片截圖）

涉強闖民居 監控羅冠聰等人

被告袁松彪、衞志樑，被控違反英國《國家安全法》，「協助外國情報部門」和「外國干預」兩項罪名。控罪指他們自2023年12月20日至2024年5月2日期間，協助外國情報機構收集情報、進行監視和欺詐行為，並涉嫌於今年5月1日試圖強行闖入英國一處民居。案情指，涉及監控羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸等人。

與他們一同被捕及被起訴的，還有曾在皇家海軍陸戰隊服役的內政部移民執法調查專員Matthew Trickett。5月13日Trickett與袁松彪、衞志樑一同提堂及獲准保釋，但他在5月19日被發現伏屍在住所附近的公園，法醫判斷死因無可疑。

案件在5月24日首次聆訊，當時被告Matthew Trickett已經死亡，法庭表示對他的起訴不會繼續，庭內亦無討論他的死亡。

案件編號：T20247045

