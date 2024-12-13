九龍海逸君綽酒店The Promenade爆食物中毒群組　8患者均曾食生蠔

衞生防護中心今日（13日）表示，8名男女懷疑在紅磡九龍海逸君綽酒店The Promenade進食自助午餐後，出現腹痛、噁心、嘔吐及腹瀉等食物中毒病徵。衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食同類食物，包括生蠔，個案可能由諾如病毒引致。



衞生防護中心今日（13日）表示，8名男女懷疑在紅磡九龍海逸君綽酒店The Promenade進食自助午餐後，出現腹痛、噁心、嘔吐及腹瀉等食物中毒病徵。（九龍海逸君綽酒店Facebook）

衞生防護中心指，首個群組涉及一男一女，年齡分別為47歲和69歲，他們上周六（7日）在The Promenade進食自助午餐約30至36小時後出現腹痛、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵。

第二群組涉及兩男四女，年齡介乎26歲至60歲，他們在本周一（9日）於The Promenade進食自助午餐，約30至46小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。

個案或由諾如病毒引致

衞生防護中心指，其中七名受影響人士已求醫，全部無須入院，而初步調查顯示，受影響人士曾進食同類食物，包括生蠔。個案可能由諾如病毒引致。

衞生防護中心不排除個案會增加

同時，食物環境衞生署食物安全中心人員已到該餐廳視察，並抽取食物樣本作化驗，指示有關處所暫停供應涉事食物及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續，不排除個案會增加。衞生防護中心呼籲曾於上周六至本周一到上述食肆用餐的人士，如有不適，應盡快求醫。