加拿大MadeGood燕麥條可能含金屬碎片　食安中心指示4批次下架

食物安全中心今日（13日）公布，數款品牌為MadeGood、由加拿大進口的預先包裝燕麥條，可能含有金屬碎片。食安中心呼籲市民不要食用，業界若持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售；中心亦指示進口商停售和下架，並展開回收。



MadeGood燕麥條可能含有金屬碎片。（網上圖片）

食安中心呼籲市民不要食用

食安中心公布，有數款加拿大進口的預先包裝燕麥條，可能含有金屬碎片，呼籲市民不要食用，而業界若持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。

該數款產品的品牌為MadeGood，每盒淨重120克，進口商為Impex Quality Products Limited。產品資料如下（此日期前最佳／批次編號）：

1. Granola Bars Chocolate Banana

（2025年5月11日至9月13日／687456213040）



2. Granola Bars Chocolate Chip

（2025年6月8日至10月13日／687456213019）



3. Granola Bars Mixed Berry

（2025年6月27日至9月7日／687456213026）



4. Granola Bars Strawberry

（2025年5月22日至9月6日／687456213170）



食安中心︰留意到加拿大的資料指產品或含金屬碎片

食安中心表示，留意到加拿大當局的資料，指上述產品可能含有金屬碎片，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商和零售商跟進，初步調查發現相關進口商曾進口和供應受影響批次的產品，調查仍然繼續。

食安中心又指，有關進口商已按指示停售和下架受影響產品，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線（3521 2020），查詢回收事宜。中心會通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。