食安中心驗出內地番薯樣本鉛含量超標4倍、菲律賓蟹鎘超標近半

食物環境衞生署食物安全中心今日（14日）公布，有一內地進口番薯樣本以及和一菲律賓進口蟹樣本，分別被檢出金屬雜質鉛超出上限4倍，及鎘含量超出法例標準上限45.5%。中心發言人表示，正追查有關產品的來源和分銷情況。



發言人表示，食物安全中心透過恆常食物監測計劃，從進口層面檢取上述樣本作檢測，結果顯示內地番薯樣本的鉛含量為百萬分之零點五，超出法例上限的百萬分之零點一，即高出４倍；菲律賓蟹樣本的鎘含量為百萬分之二點九三，超出法例上限的百萬分之二，即高出46.5%。

發言人續指，長期過量從食物攝入鉛可引致貧血、神經系統及腎臟受損，而長期攝入過量的鎘可影響腎功能。中心已知會涉事進口商上述違規情況，並指令其將受影響產品停售及下架。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。

發言人表示，中心會知會內地和菲律賓當局及業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。