芬蘭Fazer姆明棒棒糖有批次棒部會鬆脫　食安中心籲勿食用及停售

由芬蘭進口的姆明棒棒糖有部份批次的棒部會鬆脫，食環署食安中心今（1日）呼籲要食用及棄置，並指業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。



食安中心呼籲，市民不要食用及棄置由芬蘭進口的「Fazer Moomin gift box」的棒棒糖，因其棒部可能會鬆脫。

該產品由「International Operations & Services Company（HK）Limited」進口，每盒淨重252克，批次編號為240423及240513，最佳食用日期限是今年4月23日及5月13日。

中心發言人指，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品的棒部可能會鬆脫。中心調查發現，上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。

中心表示已知會業界，繼續跟進事件和採取適當行動；調查仍然繼續。業界如持有有關批次產品，亦應立即停止使用或出售。