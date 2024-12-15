《破．地獄》拍攝場東華義莊場景遊　解開一對棺木存放逾百年之謎

以殯儀作題材的港產電影《破．地獄》大受歡迎。東華義莊作為電影的取景地之一，近日討論度亦大增，介紹本土文化機構的「活現香港」與東華三院合辦《破．地獄》場景遊，走入這座法定古蹟，「打卡」同時了解其背後故事。



東華義莊目前並非「吉屋」，而是停放了約一百副有遺體的棺木，逾半超過半個世紀。當中兩副擺放已超過百年的棺木屬於一對夫婦，男方為東華三院創立初期的總理之一。由於兩人沒有後人為他們辦理身後事，東華三院決定永遠照顧兩人的棺木，董事會成員每年清明節亦會前來拜祭。



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東華義莊原為被賣豬仔離世華工遺體運返原鄉安葬中轉站

《破．地獄》上映29日，香港票房已突破1.22億元，成為香港史上最高票房的華語電影。拍攝場地之一東華義莊前身為「牛房義莊」，1875年由文武廟捐資在西環牛房附近興建，其後文武廟將義莊送交東華醫院管理。及後至1899年，東華醫院將「牛房義莊」遷移至大口環墳場旁，並正名為東華義莊。義莊曾是供被販賣或運至海外的華工，去世後運返原鄉安葬的中轉站，這些華工大多來自珠江三角洲一帶。

存放義莊最古老兩副棺木為一對夫婦 東華董事會成員清明來拜祭

「活現香港」創辦人陳智遠等今日「帶團」參觀及解說東華義莊。

現時東華義莊有約一百副棺木停放，當中有約一半已有50至70年歷史，均屬無人認領。最古老的兩副分別在1906及1915年安放在東華義莊，屬於一對夫婦，較遲離世的丈夫為東華三院創立初期的總理之一。由於兩人沒有後人為他們辦理身後事，東華三院決定永遠照顧兩人的棺木，董事會成員每年清明節亦會前來拜祭，代表東華為善之心的傳承。

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收到許冠文和黃子華會來拍攝 誤以為要在義莊拍喜劇

電影《破·地獄》中，韋羅莎飾演的甄小姐為保存兒子遺體，而要求使用金絲楠木製的棺材，並為兒子做防腐處理。東華三院助理高級公共服務經理梁中杰分享指，電影上映後有人查詢是否需將親人的遺體如電影中作防腐，他指出義莊只會要求棺木做好密封程序，以免有氣味或液體洩漏。

他又表示，當初收到《破·地獄》提出取景拍攝的要求時，因為主演為許冠文和黃子華兩大笑匠，一度誤以為對方打算在義莊拍喜劇。但看過劇本及更多拍攝細節後，他才知道這是一部談生死，談人與人之間的關係的電影，亦接近東華三院的理念。至於日後會否再借出場地供電影拍攝，他說取決於劇本。

江小事（左）、袁小姐（右）來參與活動前又再入場看了《破·地獄》。（吳美松攝）

袁小姐及江小姐今日（15日）來參與活動前又再入場看了《破·地獄》，更有許冠文謝票活動。袁小姐指已看過七、八次，十分喜歡這套電影，題材在港產片中少見而且感人。他們都是因為電影而報名，希望對東華義莊了解更多。

楊先生因為電影而想參觀義莊，加上本身從事旅遊業，對古蹟等特色建築甚有興趣。。（吳美松攝）

楊先生亦同樣因為電影而想參觀義莊，加上本身從事旅遊業，對古蹟等特色建築甚有興趣。他又表示，參加活動學到的知識比他預期中多，尤其是興華工有關的歷史特別深刻。