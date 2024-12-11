破地獄喃嘸顧問梁俊連續兩周日　文化博物館談喪葬與喃嘸先生意義

港產片《破．地獄》成史上亞洲及華語片港澳票房第1位，康文署今日（11日）公布，轄下的非物質文化遺產辦事處將於接下來的周末舉行一系列講座，其中《破．地獄》電影的喃嘸顧問、從事殯儀行業30多年的正一派喃嘸梁俊，將分別在接連的兩個周日（15日及22日），於香港文化博物館講解地獄等傳統喪葬儀式，探究喃嘸先生在儀式中的角色和意義。

另外，藝術團體「一才鑼鼓」亦將在下周六（21日），於香港藝術館表演南音說唱。有興趣的市民要注意，會場將於活動開始前15分鐘開放予觀眾入場，活動費用全免，名額有限，先到先得。



《破．地獄》榮登香港電影史上最高票房首位。（網上圖片）

康文署以「破．解迷思」為題 推發現非遺系列節目

康文署公布，轄下的非物質文化遺產辦事處將於本月推出「發現非遺」系列節目，以「破．解迷思」為題，向市民介紹兩項香港非遺項目，傳統喪葬儀式及南音。

傳統喪葬儀式以土葬為主，部分新界地方目前仍然維持土葬儀式，市區則多採用火葬並在殯儀館舉行儀式。傳統喪葬儀式主要包括唸倒頭經、破地獄、買水、入殮、運財、辭靈、應紅宴（纓紅宴）及解穢酒等，喃嘸先生在過程中擔當重要角色。

《破．地獄》喃嘸顧問梁俊為正一派第八代傳人 一連兩周日講解喪葬儀式

《破．地獄》喃嘸顧問梁俊的祖上全為正一派喃嘸。作為家族第八代傳人，他於12歲跟隨父親入行，已從事殯儀行業30多年。他希望透過參與電影，改變大眾對喃嘸師傅的印象。

梁俊將於12月一連兩個周日，在香港文化博物館一樓劇院舉行兩場講座，會場將於活動開始前15分鐘開放予觀眾入場，名額有限，先到先得。

．12月15日下午2時30分至4時舉行「喃嘸先生——破解傳統喪葬儀式」，解構傳統喪葬儀式及其背後意義。



．12月22日下午2時30分至4時舉行「喃嘸先生——傳統喪葬儀式的引路人」，探究喃嘸先生在儀式中的角色和意義，並透過儀式的施演，作為引路人引領逝者到平安之路。



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本地藝術團體「一才鑼鼓」將現場演唱南音

至於南音則是流行於珠江三角洲一帶的傳統曲藝，也是粵劇、廣東喃嘸儀式、喜慶及喪葬儀式中的一個演唱元素，多以自彈自唱的形式演出。南音亦貫穿電影《破．地獄》的不同部份。

本地藝術團體「一才鑼鼓」將在12月21日下午2時至3時，在香港藝術館一樓匯堂舉行「涼風有信——南音說唱」，介紹南音的形制、歷史及其文化內涵，特別是與喪葬儀式的關係，並現場演唱南音，讓參加者感受和欣賞南音的韻味。