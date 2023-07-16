工會控訴外傭受虐情況加劇　連續4個月無休假　日做19小時無糧出

撰文：蔡旻殷
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香港不時發生虐待外傭事件，其中印傭Erwiana被虐打事件，更引起全城轟動。香港亞洲家務工工會聯會（FADWU）今日（16日）透露，今年接獲一名尼泊爾女傭投訴，指之前抱受僱主虐待四個月，期間未曾放假，每天工作19小時，更不獲發工資。工會指，女傭原本留有長長頭髮，在尼泊爾文化中，長髮為女性特徵，惟僱主強行剪短其頭髮。女傭一度萌生輕生念頭，至今年2月逃離住所。

工會指，外傭抱受剝削的情況非常普遍，於2022至2023年期間，共接獲178宗勞資個案，包括57宗超收中介費投訴，最多被超收近2.5萬元，各人平均被超收了約19,395元。工會續指，有個案在來港前，被迫簽署貸款協議，雖然從未收取款項，但抵港後向卻因而要一直償還貸款。因應各種剝削、虐待情況，工會指曾向勞工處投訴，但未獲處理。《香港01》正就此向勞工處查詢。

亞洲家務工工聯會（FADWU）指疫情期間外傭遭受的剝削和虐待加劇。（蔡旻殷攝）

女傭被迫無償工作　長期受虐致抑鬱

工會今日召開記者會，發布2022年1月至2023年5月的勞資個案報告。工會提到，一名尼泊爾外傭於2022年底來港，為僱主工作四個月，每天工時長達19小時，未曾放期，而且一直被僱主拖欠薪金。工會續指，外傭平日不能外出，唯一能短暫離開居所的機會，便是到天台晾衣服的時候。

工會又透露，女傭除了一直被迫無償工作，更被僱主虐待，並針對其性別及國籍辱罵。另外，長髮在尼泊爾的文化中，象徵女性特徵，然而工會指，女傭的長髮被強行剪掉，令她深感壓抑。最終在今年2月，女傭為僱主工作達四個月後逃走。

女傭本來於元朗區工作，工會後來在泥圍附近尋獲剛逃離僱主的她。當時女傭患有抑鬱症，曾向義工透露想跳河自殺。工會後來協助女傭向勞工處提出申訴，然而相隔五個月後，近日收到通知指處方不會起訴僱主，即該名僱主不會面臨任何處罰，而且仍能聘請新外傭。工會理事Chuni Thapa認為，勞工處偏袒僱主，放任他們違法，對外傭不公平：「僱主總是可以逃避懲罰並僱請新的工人，但政府卻懲罰試圖逃離苛待的工人」。

患癌即被炒　至去世仍未完成處理投訴

根據《殘疾歧視條例》，僱主以外傭生病為由解僱屬違法行為。工會秘書Jec Sernande提到，有外傭因患第四期癌症，被僱主即時解僱。該女傭當時向聯會求助，並到勞工處及平機會立案。然而，直至女傭於2020年去世，案件至今仍然處理中，在世時時始終未能在保障下，接受檢查及治療。

聯會理事Chuni Thapa斥責勞工處「幫唔到手」，即使投訴亦不會受理。（蔡旻殷攝）

聯會義工Fish指，不少外傭對本港法例不熟悉，程序又繁複；加上健康狀況欠佳，癌症令其身體虛弱，結果不少人放棄投訴。她又指，有不少個案抱着「生不入官門，死不入地獄」的想法，只是把握時間，回鄉陪伴家人渡過最後階段。

濫收1.9萬中介費　工會：根本冇人理

除了被僱主剝削，中介公司濫收費用情況同樣在疫情後更加嚴重。工會指，隨着經濟復蘇，不少中介公司趁機收取更多費用，超出法律規定，以彌補疫情期間停業的損失。工會自2022年1月至2023年5月期間，共處理57宗濫收中介費個案，平均被超收約19,400元，最高收費近2.5萬元，較2021年增加56%。工會又提到，部份中介公司會沒收工人的護照及僱傭合同，導致他們不能離開或轉工，只能被迫繳交高額中介費。

工會提到，中介公司濫收費用行為違反《職業介紹所實務守則》，其中28宗濫收中介費個案涉及同一間中介公司，涉嫌沒收外傭個人證件，更脅迫他們在來港前簽署貸款協議，以支付非法中介費。另一間公司被指控同樣罪行，並以「培訓」名義，強迫外傭到職員家中免費工作14天。

工會引述勞工處指，由於貸款協議並非在港簽署，無法受理案件。工會理事Ratih指，中介公司利用灰色地帶運作，外傭投訴無門：「中介公司唔怕犯法，因為根本冇人理」。

工會以話劇形式，表達現時遭受的打壓，促政府正視問題。（蔡旻殷攝）

受虐想轉工　被指「跳工」不獲簽證

根據現行法例，外傭在兩年合約期內，如沒有合理原因，便提早終止僱傭合約轉換僱主，就稱之為「跳工」。工會於2022至2023年期間，處理了11宗工作簽證個案，其中六人因受到苛待而終止合同，投訴內容包括身體虐待、性騷擾、缺乏適當的住宿，以及拒絕給予病假等。工會續指，雖然各個案都向入境處提交了被苛待的證據，以辯解沒有「跳工」，但最終入境處仍拒簽其工作簽證申請。

2022年，工會共接獲338宗投訴，其中60%的投訴與工作條件相關，包括沒有假期、超時工作、非法剋扣人工、食物不足和語言及身體虐待等。然而，不少外傭擔心被視為「跳工」，因而啞忍虐待，只有6%的個案使勞工權利，選擇終止合約。工會主席博嘉聲：「我們捨不得失去工作，即使遇到苛待也努力忍受，直至身體出現健康問題」。

聯會秘書Jec Sernande指不少外傭不了解《殘疾歧視條例》賦予他們的權利，即使遭受歧視，也不知道從何提出申訴。（蔡旻殷攝）

工會促政府廢除「跳工」政策

對於外傭在工作時被剝削及投訴未獲合適處理，工會希望政府能正視問題並改善，並建議廢除「跳工」政策，以免外傭受到不公平對待，令他們即使被虐待，也因擔心工作簽證被撤回，而無法自由轉工。

此外，工會希望勞工處加強執法，調查投訴個案，起訴及處罰違法的僱主及中介公司。聯會秘書Jec Sernande亦建議，政府向外傭、僱主、部門及領事館加強對《殘疾歧視條例》的教育及宣傳，以增加公眾意識，了解雙方應得的權利，平等對待離鄉工作的外傭。

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