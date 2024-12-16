內地夫婦來港產子疑醫療事故　15歲兒殘障　投訴14年醫委會無回音

一對內地夫婦15年前來港產子，兒子出生三日後出現手腳抽搐，質疑負責醫生未有及時跟進導致醫療事故。其子目前腦癱及四肢殘障，未能自理生活。他們於2010年10月向醫務委員會投訴涉事醫生。然而事隔14年，醫委會仍未進行研訊。

「我哋睇到其他嘅小朋友咁活潑，識行、識走、識講嘢，再睇到遠建咁嘅情況，心入面真係好痛苦。」父親黎志堅要求醫委會重新安排研訊日期，給他們一個交代。



社區組織協會幹事彭鴻昌批評，等候長達14年的研訊是完全不能接受，又指此案例的等候時間之長是前所未有。



黎志堅表示，得知其子出事後的心情是「焦急、痛苦和無奈」。（盧翊銘攝）

黎志堅的兒子黎遠建現年15歲，於2009年12月19日在浸信會醫院出世，3日後的午夜12時許，他出現感染症狀，手腳抽搐。惟直至早上9時許，黎志堅及太太彭紅英才接獲通知，得知兒子出現異狀。黎及彭透過代表律師，獲取當時電話通話記錄內容，相信負責的兒科醫生薛姓在凌晨4時許已經知情，透過電話向當值醫護人員作出指示，但卻未有即時回到醫院。

黎志堅稱，相信涉事的薛姓醫生回到醫院的時間已是翌日早上8時許，得知其子出事後，心情「焦急、痛苦和無奈」。兩夫婦在2010年10月曾向醫委會發出投訴信件，指控婦產科黃姓醫生在產前未有為她篩查體內的乙型鏈球菌，懷疑令其子在出生時受到感染；又控訴兒科薛姓醫生，未有在其子出現異況時立即回到工作崗位。

在2009年，篩查體內乙型鏈球菌並非婦試科必要程序，二人對黃姓醫生的指控最終在2011年8月被駁回；至於他們對薛姓醫生的指控，黎志堅指，醫委會原訂在2016年7月13日進行研訊，惟當時的臨時主席批准了薛醫生代表律師申請押後研訊日期，但何時再召開研訊及後杳無音訊。

黎在2018年8月28日透過上一任代表律師向醫委會發出最後一份函件；再在本年10月，透過新任律師向醫委會發信，要求解釋多年來未有重新安排研訊日期的原因，醫委會僅在11月回覆，指已駁回對黃醫生的投訴，其他事項有待回覆。《香港01》正向醫委會及浸會醫院了解事件。

15歲的黎遠建因事故失去自理能力。（社區組織協會提供）

黎志堅無奈表示，兒子是開朗的小朋友、笑容燦爛，但卻不幸失去自理能力「唔識講野、唔識坐、咩都唔識」。他又指：「我哋睇到其他嘅小朋友咁活潑，識行、識走、識講嘢，再睇到遠建咁嘅情況，心入面真係好痛苦。」

黎志堅和太太皆為國內人士，沒有居港權。事發後一個月，黎及彭將兒子帶回內地照顧，但他們希望兒子可以有更好的訓練，遂今年透過教育局安排，入讀本地特殊學校；夫妻二人則繼續在內地生活，但會不時來港探望。

彭鴻昌批評，長達14年的等候時間是完全不能接受。（盧翊銘攝）

彭鴻昌指，政府在2017年提出修訂《醫生註冊條例》時，為醫療訴訟的完成時間提供指標，期望由接到投訴起兩年內，完成研訊和裁決。於2018年正式通過修例後，他留意到能於兩至三年內處理到的醫療訴訟正逐步增加；但部分個案仍要等待9年之久，形容情況並不理想。他又批評，長達14年的等候時間是完全不能接受，又指此案例的等候時間之長是前所未有。他期望醫委會盡快處理黎及彭的個案，還各方公道，更指「延誤嘅公義就係不公義」。