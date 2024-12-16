許金山自辯｜非怕分身家而拒離婚 反指妻被女兒稱貪錢之人而作罷
撰文：陳曉欣
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中文大學醫學院前副教授許金山涉用瑜伽球毒殺妻女案續審，已沒有律師代表的許，今（16日）續於高等法院接受控方盤問。控方直指許因不想分身家而沒有與妻子離婚，許否認說法，反稱他本已預備把一半家產給妻，亦會把子女撫養權交給妻子，惟女兒知他們談離婚時，指其妻是「貪錢之人」，其妻感痛心後不再提此事。
指妻子要面2008年拒絕離婚
控方今續盤問許金山，關注許與妻子的關係。控方指，許並非因為愛妻而不離婚，只是因為不想被分身家。許否認，但同意若辦離婚，妻子可分其一半財產，許亦會將兒女撫養權歸給妻子，因其工事繁忙，或只能在周末探望兒女。控方另指，許曾在2008年提出離婚，妻子因要面子而拒絕。許否認其事。
2014重提離婚被女兒稱貪錢之人
被問到離婚的議題為何突然在2014年完結，許稱是因為女兒的緣故。許說，當父母欲離婚及分資產的事傳到女兒耳中，妻子向他哭訴被女兒稱；「貪錢之人」（money grabber），妻子感到很痛心，故不再提及。
兩女知許與情婦外遊佯裝不知
許稱他曾向妻子透露，欲與情婦李泳怡去泰國旅遊，妻子表示不悅，許其後瞞妻偕李外遊，長女和次女知情卻佯裝不知，妻子發現後感到像傻子。
否認曾把瑜伽球放妻車尾箱
控方續指出案情，指許事發前將毒氣瑜伽球放在其豐田私家車上，並在案發當日離家時拔走瑜伽球的塞，放進mini cooper的車尾箱。許否認，強調他前一天已經把瑜伽球放在家中的運動房內，並放了一氧化碳探測器在室內。許又稱，女傭的證供亦指看不見許由家中帶走瑜伽球。
重申不會做傷害妻女的事
控方續指，許原本無意殺死次女，但未料次女最終在車上。許堅稱，他不會傷害妻女。
被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。
案件編號：HCCC389/2023
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