陳國基訪渠務署了解改善雨水排放工程進展　促未雨綢繆應對雨季

政務司司長陳國基及公務員事務局局長楊何蓓茵，周一（16日）到訪渠務署與署長莫永昌等會面，了解提升雨水排放系統的最新進展。陳國基指示渠務署未雨綢繆，就未來的雨季和風季部署充足人手和資源，加強巡查排水設施、及時清淤，確保全港排水系統暢通，並向公眾做好資訊發放。



7項改善工程涵蓋黃大仙 採用機械人提升工作效能

渠務署正推展7項雨水排放系統改善工程，涵蓋黃大仙和東區等曾發生較嚴重水浸地區。除進行同步招標，署方亦盡力縮短工程設計、採購和施工時間，以盡快開展並完成工程。

為應對近年越趨頻繁的極端天氣，渠務署亦應用創新技術，提升工作安全和效能，如調配機械人「源𢳂跑」緊急清淤、檢測機械人「不倒翁」和「百變探哥」勘察地下管道狀況。此外，渠務署作出超前部署，快將完成應對海平面上升和極端降雨的防洪管理策略規劃研究，協助制定全新全面的防洪管理策略。

2024年12月16日，陳國基（左一）及楊何蓓茵（左二）聽取署方人員介紹渠務署利用檢測機械人「不倒翁」勘察地下管道狀況，以創新技術提升工作安全和效能。（政府新聞處圖片）

陳國基表示，面對氣候變化加劇帶來的各種挑戰，政府致力做好前瞻策略部署。他強調，各部門正全力提升應對能力，將天氣對整體社會的影響減至最低，而渠務署在防洪和清理淤塞排水系統方面擔當重要角色。

2024年12月16日，陳國基（第二排右三）及楊何蓓茵（第二排右二）到主控制室與當值人員會面，了解署方24小時監控污水處理程序的工作，以及針對惡劣以至極端天氣的應變策略。旁為公務員事務局常任秘書長梁卓文（第二排右一）。（政府新聞處圖片）

參觀昂船洲污水處理獲悉應用可再生能源進度

陳國基一行接着參觀昂船洲污水處理廠的主泵房，並到主控制室與當值人員會面，了解24小時監控工作，以及針對惡劣以至極端天氣的應變策略。他們隨後聽取署方介紹將污泥送往屯門「淨港二號」轉廢為能等運作，並獲悉廠方應用可再生能源的進度，預計明年整體完成安裝柔韌薄膜太陽能光伏系統，將成為本港規模最大的同類型裝置。