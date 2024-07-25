渠務署摩士公園動工建蓄洪池需時五年　黃大仙年宵明年遷慈雲山

明年1月底就是農曆新年，雖然尚有半年時間，負責全港年宵市場事宜的食環署，向黃大仙區議會諮詢意見，指一向舉行年宵的黃大仙摩士公園三號足球場，今年內將關閉進行建造地下雨水蓄洪池工程，需時4、5年，施工期間包括來年農曆新年都不能再辦年宵。



2025年的年宵建議兩個選址，食環署進行民調及聽取部門意見後，提議移師慈雲山邨中央遊樂場舉辦年宵，預計提供76個攤位，數目不變。



摩士公園足球場多年來都是舉行黃大仙年宵的選址。（網上圖片）

黃大仙位於摩士公園的年宵，明年（2025年）或遷慈雲山邨中央遊樂場舉行。（Google map截圖）

2023年9月7至8日，本港經歷世紀暴雨，黃大仙是重災區，變成澤國，渠務署在今年3月絡於向區議會報告，落實10年前建議在摩士公園下興建雨水蓄洪池的工程，包括建設一所容量約4.7萬立方米地下雨水蓄洪池等。

摩士公園足球場今年動工建蓄洪池 需時4至5年

食環署7月提交黃大仙區議會文件，就2025年乙巳年黃大仙區年宵市場的舉行地點，徵詢區議員意見。以往在摩士公園三號足球場舉行的黃大仙的年宵市場，因場地位置適中，受到販商及市民歡迎。

康文署較早前通知食環署，指摩士足球場將於今年內關閉進行建造地下雨水蓄洪池工程，而整項工程需時4至5年完成，為籌辦乙巳年（2025年）黃大仙區年宵市場，食環署尋求康文署協助，提供兩個選址供考慮，包括慈雲山邨中央遊樂場，及彩虹道遊樂場 。

2025年黃大仙年宵，或遷至慈雲山邨中央遊樂場。（網上圖片）

今年2月初在摩士公園（三號公園）內的硬地足球場舉行的黃大仙年宵市場，設置76個攤位，包括40個濕貨、34個乾貨和2個快餐攤位。

慈雲山邨中央遊樂場 可提供同樣76個年宵攤位

食環署表示，慈雲山邨中央遊樂場設施齊備，鄰近人口稠密的住宅區與商場 ，如慈愛苑、慈正邨、慈安苑和慈雲山中心，市民可乘搭多種公共交通工具前往年宵市場。

該遊樂場符合選擇年宵市場的準則，是一個合適和理想的年宵市場舉行地點。場地可以提供與往年年宵市場相同數目的攤位，即76個攤位，包括40個濕貨、34個乾貨和2個快餐攤位。

至於彩虹道遊樂場，雖然鄰近港鐵站，交通便利，但可用面積不足，場地可以提供不足20個攤位。該場地只准許緊急車輛進入，不符合年宵市場地點選擇的準則，即大型車輛可以駛入，所以不建議舉辦年宵巿場。

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食環署選擇年宵市場地點的五個準則：



(a) 是三合土地面或其他類別的硬地；

(b) 兩邊或多邊設有出入口，而出入口亦可加以擴闊，方便市民進出和 疏散人羣；

(c) 位於人口稠密的地方附近；

(d) 有泛光照明設施；

(e) 容許大型車輛駛入，以方便上落貨及運送臨時辦公室及流動廁所等，亦方便本署潔淨組安排洗街車於年宵市場結束後進行潔淨服務。



諮詢地區人士區議員和三部門 都不反對新選址

食環署對慈雲山邨中央遊樂場作為明年黃大仙區年宵巿場，於今年5至6月，經民政事務處訪問27名地區人士及黃大仙區議員，5名受訪者贊成，其餘沒回覆或沒反對。 署方再諮詢警務處、康文署及運輸署的意見，亦不反對這選址。

考慮各方對上述兩個場地的意見後，食環署建議採納慈雲山邨中央遊樂場，作為黃大仙摩士公園關閉期間，舉行年宵巿場的場地。

▼2023年9月7日 黃大仙站被雨水沖入大堂及月台▼



去年9月世紀暴雨 黃大仙成澤國

渠務署今年3月向黃大仙區議會表示，因為上年9月7至8日的特大暴雨，龍翔道發生嚴重水浸，影響附近交通，以及市民出入黃大仙港鐵站和附近樓宇。

因應工程需要及基於公眾安全考慮，摩士公園(三號公園)2個硬地足球場及周邊範圍，將於工程進行期間臨時關閉，會採用適當的圍板分隔地盤範圍與周邊行人通道。整項工程項目預計需時5年完成。

該署表示，會盡量採用場外建造方法，減少工地現場的工序以縮短工程的施工期。亦會考慮其他施工方案，務求壓縮工期及分階段完成工程，讓蓄洪池早日投入運作。

黃大仙雨水排放系統改善工程：



（1）於摩士公園建造一所容量約 47,000立方米的地下雨水蓄洪池及相關的雨水渠和機電設施；

（2）於黃大仙包括竹園道、鳳舞街、馬仔坑道、黃大仙道及蒲崗村道敷設雨水渠；

（3） 修復蒲崗村道現有雨水排放系統；

（4）重置及優化摩士公園；

（5）進行附屬工程。



黃大仙雨水排放系統改善工程位置圖。（渠務署圖片）

完工後會重置足球場及現有設施

摩士公園(三號公園)的部分地下空間將會用作雨水蓄洪池，相關的出入通道及機電設施的風扇房將設置於面向鳳舞街的現有斜坡。

完成工程後，渠務署將於地面重置現有足球場及其他現有設施，並會於風扇房天台提供約700平方米的休憩空間，及健體設施供市民使用。

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