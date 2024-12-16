大埔白鷺湖互動中心西餐廳爆食物中毒群組　13人均曾食自助餐生蠔

衞生署衞生防護中心公布一宗食物中毒個案。涉及13人名食客，他們上周日（8日）於大埔的Billow Bar Seafood Bistro進食自助午餐後，出現腹痛、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵。初步調查顯示，受影響人士曾進食同類食物，包括生蠔，中心懷疑個案可能由諾如病毒引致。



12男一女本月8日於大埔的Billow Bar Seafood Bistro進食自助午餐約13至54小時後，出現腹痛、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵。（資料圖片）

當中6人已求醫 全部無須入院 疑中諾如病毒

衞生防護中心指，年齡介乎27歲至61歲的12男一女，上周日於大埔的Billow Bar Seafood Bistro進食自助午餐約13至54小時後，出現腹痛、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵。其中六名受影響人士已求醫，全部無須入院。

防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食同類食物，包括生蠔。個案可能由諾如病毒引致。中心指，諾如病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟或生的貝殼類海產有關。

餐廳為旅發局「優質旅遊服務」計劃認可餐館

防護中心和食物安全中心人員已到該餐廳視察，指示餐廳即時暫停供應涉事食物，以及進行清洗消毒處所工作，並改善有關食物烹調流程和衞生，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

翻查資料，Billow Bar Seafood Bistro位於大埔的白鷺湖互動中心，屬旅遊發展局「優質旅遊服務」計劃認可餐館。