紅磡都會海逸酒店The Promenade爆食物中毒　8女食客食生蠔中招

衞生防護中心今日（17日）公布，位於紅磡站旁都會海逸酒店西餐廳The Promenade，於近日共爆發兩宗食物中毒，涉及8名女子，年輕介乎26至47歲。她們分別在12月10日及11日，在涉事餐廳進食自助晚餐後，出現腹痛及腹瀉等病徵，其中4名病人已求醫，全部毋須入院。初步調查顯示，病人應進食生蠔後，感染諾如病毒或副溶血性弧菌，調查仍然繼續，不排除個案會增加。

而翻查資料，中心在12月13日亦曾公布，海逸國際酒店集團旗下的紅磡海旁九龍海逸君綽酒店The Promenade，也有8名病人疑在進食生蠔後感染諾如病毒。



都會海逸酒店的西餐廳The Promenade進食自助晚餐，爆發食物中毒。（都會海逸酒店網站圖片）

兩宗食物中毒個案共涉及8名女子 出現腹痛及腹瀉

衞生防護中心公布兩宗食物中毒個案群組。首宗個案群組涉及5名女子，年齡介乎27歲至40歲。她們在12月10日於都會海逸酒店的西餐廳The Promenade進食自助晚餐，約19.5至37.5小時後，出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐等病徵。

第二宗個案群組涉及3名女子，年齡介乎26歲至47歲。她們在12月11日於同一間餐廳進食自助晚餐，約10至18小時後，出現腹痛及腹瀉等病徵。

衞生防護中心公布，位於紅磡的都會海逸酒店一間西餐廳，於近日共爆發兩宗食物中毒。（網上圖片）

不排除個案增加 估計由諾如病毒或副溶血性弧菌引致

衞生防護中心指，其中4名受影響人士已求醫，全部毋須入院。而初步調查顯示，受影響病人曾進食同類食物，包括生蠔，估計個案由諾如病毒或副溶血性弧菌引致。而調查仍然繼續，不排除個案會增加。

食安中心人員已到涉事餐廳視察，並抽取食物樣本化驗，指示有關處所暫停供應涉事食物，並清洗消毒處所，向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

初步調查顯示，受影響病人曾進食同類食物，包括生蠔，估計個案由諾如病毒或副溶血性弧菌引致。（都會海逸酒店影片截圖）

九龍海逸君綽酒店The Promenade月初曾爆食物中毒 同樣因生蠔引起

翻查資料，衞生防護中心於12月13日亦曾公布一宗食物中毒個案，涉及海逸國際酒店集團旗下的九龍海逸君綽酒店，涉事餐廳同樣名為The Promenade，有8名病人或在進食生蠔後感染諾如病毒。

衞生防護中心指，諾如病毒常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟或生貝殼類海產有關。所有年齡組別均有機會受感染，尤以冬天較為常見。副溶血性弧菌則常見於沿岸水域，通常因進食未經煮熟的海產而受感染。

衞生防護中心12月13日公布，8名男女懷疑在紅磡九龍海逸君綽酒店The Promenade進食自助午餐後，出現食物中毒病徵。（九龍海逸君綽酒店Facebook）

衞生防護中心又指，市民應經常保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。在外進食時，應注意以下要點：

．避免進食生的海產；

．小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

．如需製作以略煮或未經烹煮的蛋為用料的菜式時，應選用經巴士德消毒的蛋、蛋製品或蛋粉；

．光顧可靠及有牌照的食肆；

．食用預先煮熟或吃剩的食物前，應妥善貯存和翻熱食物；

．火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

．在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

．使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

．不要光顧無牌食物檔；

．飲用經煮沸的水；

．不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；

．進食前及如廁後要洗手。

