高級督察鄧俊豪涉向同袍借14萬提堂　包括向下級借1萬未還款

警隊高級督察鄧俊豪，涉於任西貢分區指揮官期間，以不同藉口向一名同袍借13萬元，及後又涉向下級借1萬元且未有還款，從而被廉政公署拘控。案件今（18日）在觀塘法院提堂，裁判官按辯方要求，將案押後至明年2月12日再提訊，以讓辯方索取文件及提供法律意見。



被告鄧俊豪在觀塘法院應訊。(陳蓉攝)

高級督察鄧俊豪案發時是西貢分區助理指揮官（行動）。(警方影片截圖）

控罪包括向下級借1萬

被告鄧俊豪（44歲，高級督察），案發時任西貢分區助理指揮官（行動），他被控一項欺詐罪，及一項訂明人員接受利益罪。控罪指他於2023年11月12日至20日期間，向同袍訛稱銀行要求他即時償還貸款，意圖詐騙而誘使對方借他13萬元；他另被指在2024年1月，向另一位直屬下級警員借用1萬元，並且從未還款。

被告須每周到警署報到兩次

辯方要求將案件押後至明年2月12日，以索取文件及提供法律意見；控方要求在原有的2萬元保釋上增加擔保條件，包括被告要住在報稱地址、不准騷擾證人、須每星期兩天向黃大仙警署報道以及不准離開香港，均獲裁判官批准。

案件編號：KTCC2545/2024