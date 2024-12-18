何君堯告林卓廷等3人誹謗　何求剔除民主派報道　官指言之尚早

立法會議員何君堯2019年與林卓廷及毛孟靜等3名泛民當時的議員口角，被在場媒體拍下，影片事後被廣傳。何指3人當時的話誹謗他，因而入稟興訴，案件今(18日)在高等法院作管理聆訊，何指被告呈上民主派報道，認為內容偏頗，亦與本案無關，要求剔除。法官楊家雄指現作剔除證物申請屬言之過早，把案押後再訊，並著雙方律師協助法庭就案件或涉及的範疇提意見，包括本案是否涉「特權法」。



原告為何君堯，被告為郭榮鏗、林卓廷和毛孟靜。何在入稟狀指，三名被告於2019年8月12日稱「何君堯，黑社會」。當時有媒體正在拍攝，並廣泛流傳。何指相關言論失實，要求法庭頒令被告向原告作出賠償，以及禁止他們和其代理人發表相類的誹謗原告的言論。

何君堯告林卓廷等誹謗案中，要求法庭剔除辯方呈上有關民主派的報道（立法會直播截圖）

何君堯與林卓廷2019年8月在參觀水炮車環節間發生口角爭執。（歐嘉樂攝）

何君堯亦有告毛孟靜誹謗。(資料圖片)

何君堯亦有告郭榮鏗誹謗。(郭榮鏗FB圖片)

證物包括民主派的報道

何及3名被告只派法律代表陳詞。代表何的律師稱，何擬依賴一名身處現場的男證人的供詞，有被告爭議部分內容。何亦質疑，被告擬呈遞的文件，涉及與案無關的傳媒報道，認為或有偏頗，證物包括親民主派的報道，冀法庭剔除。

官指現階段不宜裁斷文件的用性

法官楊家雄指，本案的法律論點未成型，處於案件管理階段，審期未定，不宜裁斷文件的適用性。民事誹謗案甚少設陪審團審理，本案需要「路線圖」，遂押後案件，指示何可在28日內修訂證人供詞，押後證物呈遞爭議至下次聆訊再議，並要求雙方律師建議法官和陪審團在審訊中的角色及責任等，以及本案是否涉「特權法」等問題。

案件編號：HCMP 462/2023