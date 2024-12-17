法國水域17.C.11出產生蠔涉7宗食物中毒個案　食安中心禁售及進口

都會海逸酒店及九龍海逸君綽酒店的The Promenade，相繼爆發食物中毒個案，共有16人因進食生蠔受到感染。食物安全中心今晚（17日）公布，接獲合共7宗食物中毒個案，涉及不同的食肆，經調查後發現來源是法國水域17.C.11出產的生蠔，因此已即時指示業界暫停進口及出售，並正追查有關產品的分銷情況。



都會海逸酒店及九龍海逸君綽酒店的The Promenade，相繼爆發食物中毒個案。（香港01製圖）

食安中心接獲7宗食物中毒 全與進食生蠔有關

衞生防護中心今晚曾公布2宗食物中毒個案群組，來自於紅磡站旁的都會海逸酒店西餐廳The Promenade，共8名女子進食生蠔後食物中毒。無獨有偶，中心亦在上周五（13日）公布，同是海逸國際酒店集團旗下的紅磡海旁九龍海逸君綽酒店The Promenade，共有8名食客疑在進食生蠔後感染諾如病毒。

食物安全中心今晚公布，接獲衞生防護中心通報7宗食物中毒個案，相關病人曾分別在不同的食肆進食生蠔。中心派員到涉事食肆調查，發現都曾出售來自法國水域17.C.11出產的生蠔。

都會海逸酒店的西餐廳The Promenade爆發食物中毒。（都會海逸酒店網站圖片）

食安中心︰已即時要求業界停止出售

食物安全中心指，為審慎起，已即時要求有關供應商及食肆，即時停止供應及出售涉事生蠔，並正追查有關產品的分銷情況。業界如持有相關產品，應立即停止使用或出售。

食物安全中心將通知法國當局，並知會本地業界，繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。

食物安全中心提醒市民，未徹底煮熟的蠔是高風險食物。（都會海逸酒店影片截圖）

孕婦及幼童等不宜吃生蠔

食物安全中心提醒市民，由於蠔隻進食時過濾大量海水，若養蠔或採蠔的水質帶有病原體，便會在蠔隻的體內積聚，因此未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、肝病患者，以及免疫力弱的人士，都容易受到感染，應避免進食生蠔。