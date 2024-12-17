法國水域17.C.11出產生蠔涉7宗食物中毒個案 食安中心禁售及進口
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
都會海逸酒店及九龍海逸君綽酒店的The Promenade，相繼爆發食物中毒個案，共有16人因進食生蠔受到感染。食物安全中心今晚（17日）公布，接獲合共7宗食物中毒個案，涉及不同的食肆，經調查後發現來源是法國水域17.C.11出產的生蠔，因此已即時指示業界暫停進口及出售，並正追查有關產品的分銷情況。
食安中心接獲7宗食物中毒 全與進食生蠔有關
衞生防護中心今晚曾公布2宗食物中毒個案群組，來自於紅磡站旁的都會海逸酒店西餐廳The Promenade，共8名女子進食生蠔後食物中毒。無獨有偶，中心亦在上周五（13日）公布，同是海逸國際酒店集團旗下的紅磡海旁九龍海逸君綽酒店The Promenade，共有8名食客疑在進食生蠔後感染諾如病毒。
食物安全中心今晚公布，接獲衞生防護中心通報7宗食物中毒個案，相關病人曾分別在不同的食肆進食生蠔。中心派員到涉事食肆調查，發現都曾出售來自法國水域17.C.11出產的生蠔。
食安中心︰已即時要求業界停止出售
食物安全中心指，為審慎起，已即時要求有關供應商及食肆，即時停止供應及出售涉事生蠔，並正追查有關產品的分銷情況。業界如持有相關產品，應立即停止使用或出售。
食物安全中心將通知法國當局，並知會本地業界，繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。
孕婦及幼童等不宜吃生蠔
食物安全中心提醒市民，由於蠔隻進食時過濾大量海水，若養蠔或採蠔的水質帶有病原體，便會在蠔隻的體內積聚，因此未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、肝病患者，以及免疫力弱的人士，都容易受到感染，應避免進食生蠔。
紅磡都會海逸酒店The Promenade爆食物中毒 8女食客食生蠔中招九龍海逸君綽酒店The Promenade爆食物中毒群組 8患者均曾食生蠔旺角木屋燒烤爆食物中毒 8人食烤蠔和烤羊串後現嘔吐腹瀉及發燒政府即日起移除后海灣無標記蠔排 將檢視航行安全再決定養殖範圍