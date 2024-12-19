冬至｜旺角酒樓訂枱爆滿　深圳酒樓無港人訂　北上達人分析3原因

冬至講求一家人團圓，多年來為餐飲業的旺季。旺角倫敦大酒樓透露市道更勝去年一籌，上周六（14日）已座無虛席，冬至日（21日）的訂枱已近爆滿，「遲訂嘅可能要提早或者押後一日食」。惟有喜亦有憂，受到本港經濟不景影響，企業舉辦的冬至宴席「清零」，因此整體生意額仍較疫情前低數成。



另一邊廂，有深圳酒家向《香港01》透露，目前沒有港人預訂冬至餐。那麼為何在北上消費熱潮下，本地酒樓生意不受影響呢？「北上達人」西DorSi分析指，港人樂意花錢做冬，惟深圳的酒樓甚少採用貴價食材，加上攜同長者北上深圳亦較為不便，估計大部份港人會選擇留港做冬。



▼旺角倫敦大酒樓疫情後首個冬至▼



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冬至訂枱已近爆滿︰遲訂嘅可能要提早或押後食

去年冬至，倫敦大酒樓散客的生意額恢復至疫前80%。該酒樓副總經理蘇萬誠表示，今年市道更勝去年一籌，部份顧客提早至上周做冬，上周六（14日）更是座無虛席，目前冬至正日的訂枱已近爆滿，因此會預留約20桌供沒有訂枱的顧客。「遲訂嘅可能要提早或者押後一日食。」

企業冬至宴席「清零」 料與經濟不景有關

不過蘇萬誠指，中小企在疫情期間仍會舉辦冬至宴席，部份更多達10多圍，惟今年已宣告「清零」，估計與香港經濟不景相關。「香港人個袋𠵱家仲有啲錢，同屋企人食飯唔介意用多啲錢，但公司方面就慳得就慳。」

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠透露，目前冬至正日的訂枱已近爆滿。（資料圖片）

深圳一簽多行有助帶動旅遊區食肆生意

倫敦大酒樓位於旺角彌敦道鬧市，內地自由行旅客亦會登門感受香港的茶樓文化。蘇萬誠指，中央早前恢復深圳居民一簽多行來港，確實對旅遊區的食肆帶來幫助，認為可填補港人北上消費所失去的生意額。

換言之，港人今年已恢復做冬的興緻，但受礙於企業冬至宴席消失，倫敦大酒樓整體生意額仍然相比疫情前低數成。但蘇萬誠強調，即使近日海鮮及蔬菜類的來貨價上升，冬至套餐不會加價。

「北上達人」YouTuber西DorSi認為大部份港人會選擇留港做冬。（資料圖片）

深圳網紅酒樓︰暫無港人預訂冬至餐

另一邊廂，市民似乎傾向留港過節。在深圳開設多間門店的瑰麗明珠酒家，主打平價精美點心，近年吸引大批港人專程光顧，不過該酒家透露目前沒有港人預訂冬至餐。粵菜館炳勝品味店長則指，由於大部份港人已改用內地手機號碼訂枱，因此難以區分兩地的顧客。

為何市民留港做冬？ 西DorSi︰攜長者北上不便

「北上達人」YouTuber西DorSi分析指，港人樂意花錢做冬，品嚐更高級的食材，惟內地的消費水平始終低於香港，深圳的酒樓亦甚少採用貴價食材，加上兩地的貴價餐廳差別不大，攜同長者北上深圳亦較為不便，因此大部份港人會選擇留港做冬。