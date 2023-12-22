冬至｜酒樓指回復疫情前8成　食客提早兩個月訂枱：難得一齊食飯

冬至至後日初長，在一年白晝最短的一日，最緊要是一家團圓共聚。疫情後首個冬至，有酒樓表示，今年生意達到疫情前、即2018年冬至的8成，又稱兩星期前已滿訂未再接單，甚至有顧客早兩個月已來訂座，部份顧客因訂不到枱，索性提早一兩星期做冬，又稱生意雖有「康復」卻旺丁不旺財，因經濟狀況較一般，故消費銀碼有所下降。



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冬至晚上，旺角倫敦大酒樓客似雲來，副總經理蘇萬誠表示，今年生意約為疫情前、即2018年的8成，因人手不足，即使約150名長工全部上班，酒樓三層也只開了兩層，共80張枱及少許廳房。

他表示，約兩星期前已滿訂不接訂單，有顧客甚至提早兩個月落訂，部份客人也因訂不到枱，索性提早一兩星期做冬。他指出，疫情期間因限聚令等措施，曾試過「冇冬做」，形容今日生意雖有「康復」，卻旺丁不既財，預計今日晚市生意額約20萬元左右。

蘇萬誠解釋，目前經濟狀況仍較一般，故市民消費銀碼有所下降：「多咗人，但生意都少咗10幾20個%，大家可以自由揀菜，都揀啲價廉物美嘅嘢……冇乜人特別鐘意套餐，鐘意自選，所有今日同平時差唔多。」

不過，蘇指今日多熟客，故氣氛好、似朋友來光顧，「只擔心唔夠伙記，唔會擔心唔夠客。」他亦稱冬至飯不多內地客，因他們會想家中吃飯，也留意到不多旅遊巴。

伍先生三代同堂到酒樓吃飯，他稱一直光顧這間酒樓，故提早兩個月預訂，「叫咗富貴生汁大蝦球、霸王百子鴨等同蛇羹」，有感疫情期間無做冬，今年氣氛不錯，「好難得一齊食個飯。」

「熟客」之一有尹氏家庭表兄姊妹一行6人，尹女士表示以往每年冬至都會一同聚餐，但疫情期間因有限聚令無法成事，今年特別預早兩星期訂枱，也點了些拼盤小菜及斑刺等，有感今年不用戴口罩故心情更為放鬆：「唔知駛幾多錢，總之就就留咗菜……預兩千左右，同酒樓熟唔太價錢，保持水準就會接受。」她又稱明日會回內地慶祝。

阮家三代同堂收工後到酒樓吃飯，阮先生稱冬至來吃飯已是超過10年的傳統，「年年都嚟、日日都嚟」，並最喜歡酒樓的嚕肉及花膠。他指疫情時只能在家過冬至，今日可一同外出吃飯，感氣氛熱鬧，料消費2,000元左右。