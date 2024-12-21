冬至大團圓　有機菜送老人院加餸　小四女生：希望把快樂帶給他們

今日（21日）冬至一家大小做節，但對於居於老人院的老友記「過冬」可能較孤單。位於天水圍的嗇色園主辦可銘學校最近與煤氣公司合作，引入煤氣公司研發的物聯網控制系統，把使用了近十年的水耕室及旁邊的土耕農地升級為智慧農圃。透過傳感器和微型控制器，可全天候監察和控制農作物的生長環境，包括温度、濕度、營養液濃度、酸鹼度和含氧量等。在冬至前夕，學生就與義工隊把校內智慧農圃，以及企業的慈善農莊所收割到的有機蔬菜，送贈予慈善團體及老人院，為他們冬至「加餸」，吃一頓有機、可持續的冬至飯，有小學女生稱：「把自己種的蔬菜送給有需要的人很有意義，希望把快樂帶給他們。」



就讀嗇色園主辦可銘學校四年級的曾熙雯利用手機應用程式觀察水耕室的最新狀態，覺得既方便又有趣。

嗇色園主辦可銘學校與煤氣公司合作，引入由煤氣公司研發的物聯網（IoT）控制系統，。透過傳感器和微型控制器，可全天候監察和控制農作物的生長環境，包括温度、濕度、營養液濃度、酸鹼度和含氧量等，該系統以太陽能維持運作，既智能又環保。

學校亦把智慧農耕納入科學科課程中，希望學生善用智能化系統學習科學知識，透過親手體驗耕種了解自然生態系統，認識生物多樣性，並加強環保意識。

除了學生，校方亦鼓勵家長參與，既可增加親子互動，又可親身體驗綠色生活。家長吳太太參與學校耕種計劃已十年，「我很享受和小朋友一起耕種，是很好的親子時間，可以教導小朋友珍惜食物，愛護環境，他們由下種子、除草、澆水到施肥都親自體驗，付出心機和時間，當見到開花結果很開心。」

吳太太兒子六年級學生吳泓曄也很喜歡與媽媽一起耕種：「耕種過程可以訓練我的耐性，收割到的蔬菜又可以帶回家吃，現在加上自動化設備，節省不少時間，可以多睡一會」，他笑說。

耕種的收成除了給學生帶回家與家人分享，亦會送給社區上有需要人士，讓學生感受分享的快樂。冬至前夕，學校老師、學生及家長聯同煤氣温馨義工隊，把學生收成以及煤氣公司有機農莊的有機蔬菜，送予慈善團體及老人院。就讀四年級的曾熙雯同學表示：「把自己種的蔬菜送給有需要的人很有意義，希望把快樂帶給他們。」

嗇色園主辦可銘學校把智慧農耕納入科學科課程中，希望學生善用智能化系統學習科學知識，透過親手體驗耕種了解自然生態系統。