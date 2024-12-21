冬至大團圓 有機菜送老人院加餸 小四女生：希望把快樂帶給他們
今日（21日）冬至一家大小做節，但對於居於老人院的老友記「過冬」可能較孤單。位於天水圍的嗇色園主辦可銘學校最近與煤氣公司合作，引入煤氣公司研發的物聯網控制系統，把使用了近十年的水耕室及旁邊的土耕農地升級為智慧農圃。透過傳感器和微型控制器，可全天候監察和控制農作物的生長環境，包括温度、濕度、營養液濃度、酸鹼度和含氧量等。在冬至前夕，學生就與義工隊把校內智慧農圃，以及企業的慈善農莊所收割到的有機蔬菜，送贈予慈善團體及老人院，為他們冬至「加餸」，吃一頓有機、可持續的冬至飯，有小學女生稱：「把自己種的蔬菜送給有需要的人很有意義，希望把快樂帶給他們。」
嗇色園主辦可銘學校與煤氣公司合作，引入由煤氣公司研發的物聯網（IoT）控制系統，。透過傳感器和微型控制器，可全天候監察和控制農作物的生長環境，包括温度、濕度、營養液濃度、酸鹼度和含氧量等，該系統以太陽能維持運作，既智能又環保。
學校亦把智慧農耕納入科學科課程中，希望學生善用智能化系統學習科學知識，透過親手體驗耕種了解自然生態系統，認識生物多樣性，並加強環保意識。
除了學生，校方亦鼓勵家長參與，既可增加親子互動，又可親身體驗綠色生活。家長吳太太參與學校耕種計劃已十年，「我很享受和小朋友一起耕種，是很好的親子時間，可以教導小朋友珍惜食物，愛護環境，他們由下種子、除草、澆水到施肥都親自體驗，付出心機和時間，當見到開花結果很開心。」
吳太太兒子六年級學生吳泓曄也很喜歡與媽媽一起耕種：「耕種過程可以訓練我的耐性，收割到的蔬菜又可以帶回家吃，現在加上自動化設備，節省不少時間，可以多睡一會」，他笑說。
耕種的收成除了給學生帶回家與家人分享，亦會送給社區上有需要人士，讓學生感受分享的快樂。冬至前夕，學校老師、學生及家長聯同煤氣温馨義工隊，把學生收成以及煤氣公司有機農莊的有機蔬菜，送予慈善團體及老人院。就讀四年級的曾熙雯同學表示：「把自己種的蔬菜送給有需要的人很有意義，希望把快樂帶給他們。」